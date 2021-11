Die Gemeinde Hohenfels muss aktuell auf einen, wie Gemeinderat Karlheinz Lehmann (FUW) es in der Hohenfelser Gemeinderatssitzung formulierte, „Schildbürgerstreich“ reagieren.

Dieser werde ihr seitens der Behörden – genauer gesagt von der Stadt Stockach und vom Landratsamt Konstanz – gespielt: Diese haben ein neues Lärmgutachten und ein Geruchsprognosegutachten für den Bebauungsplan Bruckäcker im Hohenfelser Ortsteil Selgetsweiler angefordert.

Gutachten bereits Anfang des Jahres

Und das, obwohl das Sigmaringer Ingenieursbüro Langenbach zu Beginn des Jahres bereits ein Lärmgutachten und eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung erstellt hatte. Im April war dann der Entwurf der Planung beschlossen worden.

Im Mai und Juni folgte die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden, im Juli wurde dann über die Stellungnahmen beraten und ein neuer Planentwurf verabschiedet. Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit hatte dann nach Bekanntmachung zwischen Juli und August stattgefunden. Die Beteiligten dachten, alles sei auf einem guten Weg.

Lärm durch Gaststätte?

Doch nun müssen plötzlich zwei Sachverhalte wieder neu betrachtet werden: Das Ingenieursbüro Langenbach hatte die schalltechnische Untersuchung mit Blick auf das nahegelegene Selgetsweiler Gewerbegebiet Weidenäcker und die Landesstraße 194 durchgeführt.

Wegen der inzwischen eingegangenen Stellungnahmen muss das Gutachten nun aber um die Gaststätte Linde in Selgetsweiler erweitert werden, in der zurzeit allerdings keine Bewirtung stattfindet.

Stall spielt keine größere Rolle

Und auch zum Geruchsprognosegutachten hatte es Stellungnahmen gegeben, weswegen es nun erneut durchgeführt werden muss. Denn auf dem Nachbargrundstück zum Plangebiet Bruckäcker grenzt eine Stallung an, die zwar aktuell im Bereich der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung keine größere Rolle spielt.

Betrachtet werden muss sie aber hinsichtlich eventuell entstehender Gerüche trotzdem. Das zusätzliche Lärmgutachten könnte wieder das Ingenieursbüro Langenbach erstellen, zeitnah, wie es heißt. Das Geruchsprognosegutachten könnte die Freiburger Firma iMA Richter und Röckle übernehmen.

„Wie bei einem Schildbürgerstreich“

Allerdings würden für diese Dienste natürlich wieder Kosten anfallen, die wieder die Gemeinde Hohenfels zu tragen hätte, was bei den Räten auf allgemeines Unverständnis stieß.

Karlheinz Lehmann ließ verlauten, er würde zwar der Vergabe zustimmen, dies aber nur unter deutlichem Protest. Er sagte: „Es kann ja nicht sein, dass wir das hier jetzt zahlen müssen, nur weil die Behörden gepennt haben. Ich fühle mich wie bei einem Schildbürgerstreich – mit einem Lärmgutachten, wo gar kein Lärm ist, und einem Geruchsgutachten, wo gar nichts stinkt.“

Zustimmung trotz Ärger

Gemeinderat Elmar Freudemann bewertete das Gutachten als „total sinnloses Unterfangen“. Es wurden allgemein die Köpfe geschüttelt.

Bürgermeister Florian Zindeler erklärte seinen Räten, dass dies nicht nur ihnen so gehe. Aber es sei nötig, die beiden Aufgaben zu erledigen, um nirgendwo anzuecken. Man müsse hier eben leider in den sauren Apfel beißen, die Verfahren durchführen lassen und dann eben auch die Kosten tragen. „Es hilft uns ja nichts“, sagte Zindeler, „wenn dieser Bebauungsplan im Nachhinein von Nabu, BUND oder von Nachbarn angegriffen wird.“ So stimmten die Räte schlussendlich einstimmig den Vergaben zu.

Fast 10.000 Euro Kosten

Das Ingenieursbüro Langenbach übernimmt die Erweiterung des Lärmgutachtens für etwa 3500 Euro netto plus fünf Prozent Nebenkosten. Das Geruchsprognosegutachten wird von der Freiburger Firma iMA Richter und Röckle für etwa 5930 Euro durchgeführt. Darüber hinaus läuft noch eine Anfrage beim Emissions- und Stallklimadienst.

Stockach Stadt-Ticker für Stockach und Umgebung: Die Nachrichten des Tages und der Woche Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Florian Zindeler sagte abschließend zu seinen Räten: „Ich habe volles Verständnis für Ihre Äußerungen. Das alles ist mit normalem Menschenverstand nicht zu verstehen. Die baurechtliche Verordnung wird sich aber erst ändern, wenn die Gaststätte mal in Wohnungen umgewandelt ist oder wenn die vorhandene Landwirtschaft abgemeldet ist.“