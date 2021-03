Vielerorts ist die Verärgerung über das schwierige Ergattern eines Corona-Impftermins groß. Gemeinderat Karlheinz Lehmann sprach dieses Problem in der Bürgerfragestunde der jüngsten Sitzung des Hohenfelser Rats als Einwohner der Gemeinde an. Er machte seinem Unmut Luft und stellte kritische Fragen.

Zunächst berichtete Lehmann darüber, tagelang erfolglos versucht zu haben, in der Impf-Hotline durchzukommen, um einen Termin für einen Angehörigen zu vereinbaren: „Wie sollen die ganzen Alten, die keinen Führerschein haben, überhaupt nach Singen zum Impfen kommen? Warum gibt es in der Gemeinde nicht genug Impfstoff? Und wann gedenkt der Kreis, dass wir endlich mal Gas geben um an sieben Tagen der Woche zu impfen? Noch nicht einmal die Alten sind bis jetzt durchgeimpft. Das Impfen begann Anfang Januar dieses Jahres, wir haben jetzt Anfang März und es geht noch immer nichts vorwärts.“

Weniger Impfstoff als in anderen Landkreisen

Bürgermeister Florian Zindeler versuchte eine Erklärung zu bieten, die deutlich machte, dass auch er mit der Situation für Hohenfels mehr als unzufrieden ist. Es sei mehr als unbefriedigend, wenn man sehe, wie die Behörden arbeiten, was den Mangel sowie die Verteilung des Impfstoffs angehe.

„Wir befinden uns alle in der Mangelverwaltung mit Impfstoff, jede Gemeinde im Landkreis Konstanz“, so Zindeler. „Wir erhalten in unserem Landkreis leider weniger Impfstoff als beispielsweise der Landkreis Sigmaringen und das sind alles Zustände, mit denen wir mehr als unzufrieden sind.“

Die Gemeinden und Städte möchten die Bürger gerne unterstützen, sagte er weiter. „Aber wie soll man unterstützen, wenn man keinen Impfstoff hat? Wir können hier in der kleinen Kommune nicht die Verantwortung übernehmen für die Impfterminvergabe. Wir versuchen hier, im Notfall zu helfen, aber wir können selber keinen Einfluss nehmen auf Apotheken, Hausarztpraxen, oder das DRK bezüglich der Impfungen.“