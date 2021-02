Unbekannte haben am Mittwoch an der Kreisstraße 6176 zwischen Mindersdorf und Schwackenreute verbotenerweise ihren Müll abgeladen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurden von den Tätern an einem an die Kreisstraße angrenzenden Feldweg Farbeimer und mehrere Ölkanister entsorgt. Die Gegenstände seien am Sonntagmittag dort gefunden worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen illegaler Müllentsorgung und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich bei der Polizei Stockach unter Telefon (07771) 93010 zu melden.