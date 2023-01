Hohenfels-Liggersdorf vor 4 Stunden

Umspannstation steht Projekten im Weg? Dann kommt sie einfach woanders hin

Die Umspannstation im Bereich der alten Grundschule in Liggersdorf steht an einer ungünstigen Stelle. Der Grund: Dort soll künftig Neues entstehen, der Platz wird gebraucht. Was auf dem Areal geplant ist.