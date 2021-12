Wie die Polizei mitteilt, war eine 55-jährige Autofahrerin gegen 15.50 Uhr in Richtung Mindersdorf unterwegs, als ihr Wagen in einer Kurve vom Anhänger eines entgegenkommenden Traktors gestreift wurde. Dabei sei die Scheibe der Fahrertür gesplittert, die Frau wurde leicht an beiden Handaußenflächen verletzt. Zudem wurden beide Fahrzeuge beschädigt.