Hellblau, alt und voller Nostalgie: So steht ein alter Opel Rekord P2 mit 1961er Baujahr in Hohenfels-Mindersdorf. Und seit Anfang April hat er nun endlich wieder ein Kennzeichen, dass dem Auto würdig ist. Das findet zumindest Olaf Klotz, der Besitzer des Oldtimers. Denn er freut sich, dass er mit dem Wagen nun wieder mit einem STO-Kennzeichen durch den Raum Stockach fahren kann.

„Meiner Meinung nach passen diese alten Kennzeichen besonders an die ‚historischen‘ Fahrzeuge, die bereits damals schon damit unterwegs waren“, sagt Olaf Klotz. „Da ich selbst erst kurz vor der Kreisreform, noch im Krankenhaus Stockach zur Welt kam, kenne ich die alten Kennzeichen nur von Fotos oder von alten Traktoren.“

Umso toller finde er es nun, selbst an seinem Oldtimer mit dem Kennzeichen STO-OR 61 H unterwegs zu sein. O stehe dabei laut Klotz für Opel, oder wahlweise für den Anfangsbuchstaben des Besitzers, R für Rekord, also das Modell, und 61 für 1961, das Jahr des Baus und der Erstzulassung.

Der Oldtimer Opel Rekord P2, Baujahr 1961, steht mitsamt STO-Kennzeichen in Hohenfels-Mindersdorf. Er gehört Olaf Klotz. Der Wohnwagen des Gespanns ist in den gleichen Farben lackiert. | Bild: Olaf Klotz

An den neuen Fahrzeugen würden Olaf Klotz die Altkennzeichen gar nicht so gut gefallen. „Aber viele dieser alten Autos hatten eben bereits früher so ein Kennzeichen“, so Olaf Klotz. Da passe es einfach besser zusammen, findet er.

Der Oldtimer-Fan hat sein Altkennzeichen bereits am 7. April in Konstanz abgeholt, eine Woche nachdem es wieder möglich war. Mit dem alten Fahrzeug fährt Klotz oft nach Konstanz zu seiner Arbeit. „Nur so bleibt ein so altes Fahrzeug am laufen“, sagt er. „Der muss öfter in Betrieb genommen werden.“

Mit dem 60 Jahre alten Opel sei er sogar schon einmal ohne größere Probleme bis in die Dolomiten gefahren, schildert er. Mehr als 30 Pässe habe der Oldtimer dabei überwunden. Und das mitsamt eines alten Wohnwagens, einer Knutschkugel, wie Olaf Klotz ihn nennt.

Diese Knutschkugel steht hinter seinem Haus in Mindersdorf und ist in der selben Farbkombination lackiert, mit der Opel damals für dieses Modell des Rekord P2 geworben habe: „Hawaiblau mit alabastergrauem Dach“.

