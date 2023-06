Die Katholische Filialkapelle St. Eligius im Hohenfelser Ortsteil Kalkofen ist seit mehreren Jahren ein, wie der Bürgermeister Florian Zindeler es formuliert, „Dauerbrenner“ in den Beratungen des Gemeinderats. In dessen jüngster Sitzung hat das Gremium nun etlichen Sanierungsmaßnahmen an der Kapelle zugestimmt. Die Maßnahmen beziehen sich auf Glockenstuhl und Geläut, auf Schlosserarbeiten, Elektrik, sowie Holz- und Leiterarbeiten.

Losgetreten hat die Thematik eine Glockeninspektion durch die Erzdiözese Freiburg im Februar 2021, die danach die politische Gemeinde Hohenfels gebeten hatte, sich der notwendigen Maßnahmen anzunehmen. Die Gemeindeverwaltung hatte die Räte und die Öffentlichkeit im Februar 2022 über das Ergebnis und im Juni 2022 über den Sachstand, also Nutzung und mögliche Förderungen informiert. Seitdem ermittelte das beauftragte Überlinger Architekturbüro Wagner die Kosten für die Überarbeitung des Glockenstuhls inklusive Substanzerhalt. Es hatte dann im März dieses Jahres nach der Klärung bisher offener Fragen die Maßnahme detailliert im Gemeinderat noch einmal vorgestellt, welcher daraufhin beschloss, alle Maßnahmen in diesem Jahr umzusetzen.

In der jüngsten Sitzung erläuterte der Bürgermeister, dass laut der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung durch das Uhldinger Büro für Landschafts- und Umweltplanung SeeConcept keine Einschränkungen zu erwarten seien. Im schriftlichen Fazit zur Relevanzbegehung am 22. April dieses Jahres heißt es, dass „Nachweise auf ein Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen nicht gelangen und infolge des sehr guten Erhaltungszustandes von Dachstuhl und Glockenturm nicht zu erwarten sind.“ Die Kapelle besitze damit eine sehr geringe Bedeutung für diese Artengruppen. Ferner schienen vertiefende, artenschutzrechtliche Untersuchungen als Ergebnis der Relevanzbegehung nicht gegeben. Laut Auskunft der Gemeindeverwaltung sei die denkmalschutzrechtliche Genehmigung am 12 Mai dieses Jahres erteilt worden.

Abschließend beauftragte das Gremium die Unternehmen Schneider Turmuhren und Glockentechnik (aus Schonach im Schwarzwald) für etwa 4891 Euro (netto) die Sanierungsmaßnahmen an Glockenstuhl und Geläut vorzunehmen. Der Kunstschmiede Klink (Pfullendorf/Denkingen) wurden die Schlosserarbeiten (Unterfangung des Dachreiters) für 4838,50 Euro (netto) übertragen. Das Hohenfelser Moser Elektrotechnik wird für 1166 Euro (netto) mit der Ausführung der Elektroarbeiten beauftragt. Bevor die Arbeiten am Glockenstuhl beginnen, soll der Hohenfelser Bauhof eine neue Leiter in der Kapelle anbringen. Dies sei, so die Gemeindeverwaltung, die wohl kostengünstigste Alternative.