von Constanze Wyneken stockach.redaktion@suedkurier.de

Dass die Themen Naturschutz und Insektensterben immer mehr Menschen beunruhigen, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hohenfels deutlich. Hier nämlich äußerte in der Bürgerfrageviertelstunde eine besorgte Selgetsweiler Anwohnerin Bedenken zum Thema Lichtverschmutzung: Silvia Figel mahnte an, dass, seit in Sentenhart neue LED-Lampen installiert wurden, es dort weder Eulen noch Fledermäuse gebe.

Das vielfach in anderen Ortschaften genutzte Orange-Spektrum bei den LED-Lichtern sei viel ungefährlicher für die Natur als die grell-hellen Lichter, welche auch mit dem Insektensterben in Verbindung gebracht werden könnten.

Insekten umkreisen Straßenlampen oft bis zur totalen Erschöpfung oder bis zum Tod. | Bild: Constanze Wyneken

In den meisten Ortschaften, schildete Figel ihre Beobachtungen, gebe es keine grell-hellen LEDs und es sei dort auch oft jede zweite Laterne ausgeschaltet. Sie fragte Hohenfels‘ Bürgermeister Florian Zindeler: „Ist Ihnen bekannt, dass es in Baden-Württemberg ein Gesetz gibt zu den Eingriffen in die Natur durch Licht?“

Ferner wollte die deutlich beunruhigte Naturschützerin wissen, ob es wohl möglich sei, die Lichtverschmutzung in der Sentenharter Straße zu beseitigen. Es sei ohnehin nach 21 Uhr niemand mehr auf der Straße – so könne man doch im Grunde nach 23 Uhr die Straßenbeleuchtung eigentlich komplett ausschalten.

Bürgermeister verweist auf Schichtarbeiter, die ein Abschalten betreffen würde

Der Gemeinde, so versicherte der Bürgermeister, seien die Vorgaben des Naturschutzgesetzes selbstverständlich bekannt und würden von diversen Planungsbüros entsprechend umgesetzt. Er könne die Bedenken aller Naturschützer natürlich verstehen. Allerdings gehöre die Sentenharter Straße nicht zum Außenbereich, sondern zum Innenbereich von Selgetsweiler.

Es seien dort auch Arbeitnehmer wohnhaft, die um 5 Uhr das Haus verlassen oder nach 24 Uhr nach Hause kommen. Darum sei die Idee, die Straßenbeleuchtung nach 23 Uhr abzuschalten, indiskutabel. Zudem seien die aktuell installierten LEDs gesetzeskonform und seien durch Fördermittel angeschafft worden.

Hohenfels-Liggersdorf Der Gasthaus Bären in Liggersdorf ist zurück: Ehepaar übernimmt das Restaurant Das könnte Sie auch interessieren

Jede zweite Lampe auszuschalten, sei schon allein aufgrund der Verkabelung nicht möglich, so Zindeler weiter. Das würde viele tausend Euro kosten, um in kleinen Bereichen etwas zu ändern.

Zindeler betonte: „Wir sind nicht untätig. Das, was uns möglich ist, tun wir bereits und halten unsere Anforderungen an den Naturschutz ein. Die Straßenlaternen sind auch nicht aus Jux und Tollerei da, sondern um Sicherheit zu schaffen für Fußgänger, Fahrradfahrer, Zeitungsboten und so weiter. Proaktiv jetzt in Frage zu stellen, was erst vor wenigen Jahren angeschafft wurde, kommt nicht in Frage.“

Neue LED-Lampen haben 175.000 Euro gekostet

Knapp 300 Straßenlaternen in den Ortsteilen von Hohenfels wurden in den Jahren 2014/2015 und 2017/2018 in zwei Abschnitten umgestellt. Insgesamt wurden circa 175.000 Euro investiert, und darin enthalten sind circa 35.000 Euro an Fördermitteln. Gefördert wurde die Maßnahme vom Bundesumweltministerium.

Im Naturschutzgesetz ist in Paragraph 21 der Umgang mit Beleuchtungsanlagen, Werbeanlagen und Himmelsstrahlern in Bezug auf die Insektenfauna geregelt (siehe Info-Text). Das Gesetz ist zum 31. Juli 2020 in Kraft getreten.