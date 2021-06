Hohenfels-Kalkofen vor 2 Stunden

Saisonstart im Naturbad in Kalkofen ist am 26. Juni

In vielen Bädern läuft der Betrieb bereits. Nun geht es auch im Naturbad in Kalkofen am Samstag, 26. Juni, los. Viele Helfer haben angepackt, um das Schwimmbad zu richten.