Der Bebauungsplan Röschberg Süd im Hohenfelser Ortsteil Liggersdorf geht in die nächste Runde. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete der Überlinger Architekt Helmut Hornstein von der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und erläuterte, dass 178.000 Ökopunkte fehlten, die durch Waldumbaumaßnahmen in den Ortsteilen Kalkofen oder Liggersdorf oder durch den Zukauf von Punkten ausgeglichen werden könnten. Der Rat stimmte dem Zukauf der fehlenden Ökopunkte für rund 169.000 Euro zu. Dann stellte Helmut Hornstein die Bedenken und Anregungen der Öffentlichkeit und der Behörden vor.

Das Landratsamt Konstanz hatte Bedenken bezüglich der CEF-Maßnahme eines Feldlerchen-Habitats. CEF steht für „continuous ecological functionality measures“, übersetzt „Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion“, die zum Ausgleich nötig sind. Das Landratsamt monierte, dass besagte Artenschutzmaßnahme bisher nicht in die Unterlagen eingearbeitet worden sei. In die neue Planung soll eine Darstellung der neu avisierten Fläche mit einer genauen Maßnahmenbeschreibung inklusive Monitoring integriert werden. Ferner sei die CEF-Maßnahme in die Festsetzungen des Bebauungsplanes zu übernehmen. Der Gemeinderat stimmte den Vorschlägen zu. Ein weiterer Einwand kam vom Polizeipräsidium Konstanz und bezog sich auf eine Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Spielen“: Sie sei nicht verkehrsverträglich oder sogar gefahrenträchtig, da Fahrzeuge, die auf Planstraßen Tempo 30 führen, für derartig kurze Abschnitte ihre Geschwindigkeit nicht auf Schrittgeschwindigkeit verringern würden. Eltern würden ihre Kinder ständig gefährdet sehen. Die Verwaltung schlug vor, die Ausweisung des Quartiersplatzes so zurückzunehmen, dass die öffentlichen Straßen den Platz nicht queren. Dem stimmte der Gemeinderat zu.

Ferner stimmte das Gremium den Satzungen zum Bebauungsplan sowie den örtlichen Bauvorschriften zu, und es kann nun weitergehen.