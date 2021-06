Am künftigen Waldkindergarten in Kalkofen-Hohenfels wurde kürzlich das Richtfest gefeiert. Laut Pressemitteilung fand es in kleinem und dennoch würdigem Rahmen statt.

Nach dem obligatorischen Richtspruch und einem kurzen Grußwort des Bauherren, Bürgermeister Florian Zindeler, überreichte Zimmerermeister Florian Kopp noch ein Schmuckstück für den Dachfirst: eine kleine Eule.

Allen Beteiligten wurde Dank ausgesprochen. Mitwirkende sind unter anderem: WirfürHohenfels, Holz Kopp, der Paul Saum Garten- und Landschaftsbau, das Architekturbüro Riegger, die Strehl Baustatik, das Vermessungsbüro Hohenfels und der Forstbetrieb Schmoll.