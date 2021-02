Wie sollte man beim Rattenbefall in Mindersdorf weiter vorgehen? Diese Frage stellte Gemeinderat Harald Benkler (BLH) in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hohenfels. Die Problematik ist seit dem Spätherbst 2020 aktuell, nachdem in Mindersdorf vermehrt Ratten gesichtet worden waren.

Werner Riegger, früherer Mitarbeiter des Bauhofs, mahnte jedoch zur Geduld: „Solange man noch Schneeschmelzwasser hat, ist die Bekämpfung zwecklos. Man sollte damit warten, bis es wärmer wird.“