von Susanne Schön

Die letzte Befahrung der Kanäle in Kalkofen war im Jahr 2009. Darum muss das System laut Eigenkontrollverordnung (EKVO) wieder überprüft werden.

Zudem stehen in Kalkofen Infrastrukturmaßnahmen wie Erdgas- beziehungsweise FTTB-Ausbau und die Erneuerung von Wasserleitungen an. FTTB steht für Fibre-To-The-Building beim Internetausbau, also die Leitungen von der Straße bis zum Gebäude. Für diese Maßnahmen ist die Kenntnis über den Zustand des Kanalnetzes wichtig, denn offene Sanierungen könnten zum Beispiel mit den anderen Maßnahmen kombiniert werden.

Der Rat hat die Kanalreinigung und -inspektion für 29 549 Euro vergeben. In Liggersdorf steht noch eine Maßnahme aus, Deutwang ist komplett fertig und Mindersdorf wurde vor rund acht Jahren befahren. Dort wurde der Kanal teilweise saniert.