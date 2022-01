Am Klimaschutz und der Energiewende geht kein Weg vorbei, das gilt auch für die Gemeinde Hohenfels. Auch der Naturschutz ist verstärkt Thema im Rat gewesen, verbunden mit Maßnahmen, wie der kürzlich gefasste Beschluss, gemeinsam mit den Gemeinden Eigeltingen, Orsingen-Nenzingen und Mühlingen die Biotopverbundplanung zu betreiben. In ihrer jüngsten Gemeinderatssitzung ist die Gemeinde einen Schritt weitergegangen: Sie hat sowohl der Teilnahme an der freiwilligen, kommunalen Wärmeplanung das Einvernehmen erteilt und ein dreisäuliges Paket zum Klimaschutz verabschiedet.

Energieagentur unterstützt

Als Referent war Gerd Burkert von der Energieagentur Kreis Konstanz in der Sitzung zu Gast. Er hielt einen Vortrag zum Thema „Energiewende in Hohenfels: Klimaneutrale Verwaltung, Energiemanagement und Wärmeplanung“. Darin erläuterte Burkert verschiedene Handlungsfelder und Fördermöglichkeiten für die Gemeinde. Er verdeutlichte, dass das kommunale Energiemanagement (KEM) die finanziellen Belastungen der kommunalen Haushalte darstelle. Es könne der Gemeinde helfen, den Energieverbrauch und die Energiekosten kommunaler Gebäude zu reduzieren und damit Umweltbelastungen zu minimieren.

Ziel des KEM sei die Energieeffizienz. Gerd Burkert verwies auf die Vorbildfunktion einer Gemeindeverwaltung beim Klimaschutz durch die Senkung von CO 2 -Emissionen. Schlussendlich habe jede Gemeindeverwaltung eine gewisse Fürsorgepflicht gegenüber ihren Einwohnern – was der Hohenfelser Bürgermeister Florian Zindeler bestätigte: „Wir werden uns so oder so unserer Verantwortung stellen.“

Wärmeplanung im Verbund

Zur Sprache kam die Teilnahme an der kommunalen Wärmeplanung, wofür, so beschrieb es Burkert, ein extern beauftragtes Ingenieurbüro die Wärmeplanung berechne. Es werde diese Aufgabe allerdings nicht allein für Hohenfels erfüllen, sondern für mehrere Gemeinden zusammen. Grund hierfür ist, dass es zwar ein Förderprogramm für die Kommunale Wärmeplanung gibt, dieses jedoch nicht für Kommunen unter 5000 Einwohnern anwendbar ist. Hohenfels hat nur 2000 Einwohner.

Förderung für mehrere Kommunen

Die Kommunen Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Mühlingen, Orsingen-Nenzingen und Steißlingen haben, genau wie die Stadt Stockach, in der Vergangenheit bereits dafür gestimmt, an der kommunalen Wärmeplanung teilnehmen zu wollen. Man werde sich dann mit diesen Kommunen und der Stadt Stockach zusammentun, um die größtmögliche Förderung abgreifen zu können. Diese setzt sich zusammen aus 60.000 Euro Grundbetrag, plus 5000 Euro je zusätzlicher Gemeinde, plus 0,75 Euro für jeden der 37.000 Einwohner.

Gerd Burkert warb bei der Gemeinde für die Zustimmung zur Teilnahme: „Hier kann man für wenig Geld eine ordentliche Untersuchung haben, das sollte man in Anspruch nehmen.“ Da Hohenfels wegen seiner geringen Einwohnerzahl nur im Verbund mit anderen teilnehmen kann, sei es sinnvoll, jetzt teilzunehmen.

Räte stimmen schließlich zu

Florian Zindeler sagte: „Gerade die kommunale Wärmeplanung ist aus unserer Sicht sehr wichtig. Wo sind Verbesserungen möglich? Welche Energie- und Wärmekonzepte gibt es und wo ist Wärmeplanung in der Gemeinde sinnvoll?“ Zindeler erklärte, dass die Stadt Stockach den Antrag stellen und ein Ingenieurbüro beauftragen werde. „Je mehr sich zusammentun, desto besser“, sagte Zindeler. „Für ein Ingenieursbüro geht es um einen attraktiven Auftrag.“ Die Räte stimmten abschließend für die Teilnahme an der kommunalen Wärmeplanung.

Klimaschutzgesetz Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg ist am 31. Juli 2013 in Kraft getreten. Es erfuhr im Jahr 2020 eine Erweiterung und 2021 eine weitere Novelle, die Gemeinden und Gemeindeverbände dazu verpflichtet, ihren Energieverbrauch zu erfassen und an das Land zu übermitteln. Ziel dieser Novelle ist es, Kommunen weiter zu sensibilisieren und den Energieverbrauch – und damit Kosten und Emissionen – stärker in den Fokus ihres politischen Handelns zu rücken. Es gibt Förderprogramme, etwa das Programm Klimaschutz-Plus BW, das die Anleitung und Begleitung des Prozesses zur Zertifizierung eines Energiemanagementsystems oder einen externen Berater für die klimaneutrale Kommunalverwaltung fördert.

Im Anschluss stellte der Bürgermeister noch einmal das in Teilschritten bereits beschlossene Hohenfelser Maßnahmenpaket zum Klimaschutz vor: Es beinhaltet zum einen das Thema Mobilität, zum anderen Biodiversität und Artenvielfalt und drittens Energie und Klima.

Beim Thema Mobilität geht es um Verbesserungsmöglichkeiten im Öffentlichen Personennahverkehr, also bei den Regiobussen. Die Kosten hierfür liegen für die Jahre 2022 und 2023 bei voraussichtlich 10.000 Euro. Bezüglich der Biodiversität ist bereits die Teilnahme an der Biotopverbundplanung beschlossene Sache. Hierfür wird die Gemeinde in den Jahren 2022 und 2023 etwa 5000 Euro investieren müssen.

LED-Beleuchtung und energetische Sanierung

Im Bereich Energie und Klima war man soeben mit dem Beschluss zur Teilnahme an der kommunalen Wärmeplanung einen Schritt weitergegangen. Ferner erfolgen in den Hohenfelser Ortsteilen neben der Umstellung auf LED auch einige energetische Sanierungsmaßnahmen. Der Sanierungsfahrplan soll in Bezug auf Substanzerhalt, energetisches Sanierungspotential und Photovoltaik vom Walbertsweiler Architekturbüro Riegger fortgeschrieben werden. Auch in diesem Bereich werden die Kosten für die Jahre 2022 und 2023 voraussichtlich bei 5000 Euro liegen.

Räte stimmen dem Maßnahmenpaket zu

Die Gemeinderäte stimmten dem Maßnahmenpaket schließlich mehrheitlich mit einer Enthaltung und zwei Gegenstimmen zu. Einzelne Räte zweifelten die Sinnhaftigkeit des Beschlusses an, dessen Einzelkomponenten teilweise bereits beschlossen sind. Rätin Daniela Jage (BLH) wiederum bat darum, von der Gemeindeverwaltung regelmäßig, also zum Beispiel im vierteljährlichen Rhythmus, über den Fortgang der Projekte informiert zu werden, was Bürgermeister Zindeler gerne zusagte.