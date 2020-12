Der Gemeinderat von Hohenfels hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer unterstützenden Erklärung zum Klimaschutzpakt zwischen dem Land Baden-Württemberg und den kommunalen Landesverbänden beschäftigt. Franz Untersteller, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, hatte dazu ein Schreiben geschickt, das an alle Gemeinden, Städte und Landkreise in Baden-Württemberg gerichtet war.

Bürgermeister Florian Zindeler und der Gemeinderat waren sich einig, dass die Gemeinde eine Vorbildfunktion für ihre Bürger hat. „Wir sind uns unserer Verantwortung hinsichtlich des Klimaschutzes bewusst und werden den Weg weiter aktiv gehen“, erklärte Zindeler und gab an, dass bereits die Umstellung der Beleuchtung auf LED und kleinere energetische Sanierungen umgesetzt worden seien.

Aus dem Brief des Ministeriums geht hervor, dass Kommunen, die die Unterstützungserklärung unterzeichnen, im Rahmen der Förderprogramme Klimaschutz-Plus und Klimopass eine erhöhte Förderquote erhalten können. Die Gemeinderäte begrüßten den Ansatz des Ministeriums, stimmten aber geschlossen dafür, die Unterzeichnung erst vorzunehmen, wenn in der Gemeinde ein konkretes Projekt ansteht. Dann sollen die unterstützende Erklärung und die damit verbundenen Fördermöglichkeiten noch einmal intensiv betrachtet und beraten werden.