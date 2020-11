Ein Zeuge wies die Polizei am Samstag gegen 16 Uhr auf einen erhöhten Personenverkehr an einem Veranstaltungsort in Hohenfels hin. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten laut Pressemitteilung der Polizei fest, dass dort zuvor eine Tanzveranstaltung stattgefunden hatte. Die Polizei geht von rund 25 Teilnehmern aus, eine Teilnehmerliste hätten die Verantwortlichen aber nicht vorweisen können.