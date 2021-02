Das geplante Baugebiet Dietersberg in Mindersdorf hat immer wieder zu Diskussionen geführt. Nachdem in der Vergangenheit ein Bauentwurf des Ingenieurbüros Langenbach vorgestellt und abgewiesen worden war, wurde nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hohenfels der zweite städtebauliche Entwurf vorgestellt, den das Architekturbüro Staniszewski aus Pfullendorf und die Stuttgarter CIP Generalplaner GmbH gemeinsam entwickelt hatten.

Die Topographie des betreffenden Geländes mit steilem Hang sei schwierig, erklärte Norbert Staniszewski in seinem Vortrag. Anhand der Entwurfszeichnung zeigte er, wie der Hang wirtschaftlich erschlossen und für die Bebauung mit etwa einem Dutzend Grundstücken zu je 600 bis 720 Quadratmeter für Einfamilienhäuser mit mehreren, teils altersgerechten, Wohneinheiten genutzt werden könnte.

Lebensräume für Pflanzen und Tiere

Laut Sitzungsvorlage wurde angeregt, dass ein neu gestalteter Fußweg auch halböffentlich genutzt werden könne. Rund um diesen Fußweg solle die Hangfläche mit hochstämmigen Obstbäumen, Sträuchern und tiefwurzelnden Kiefergehölzen bepflanzt werden. Um etwas für die Biodiversität zu tun, könnten dort Blühstreifen für Vögel und Insekten angelegt werden und auch die Flachdächer der Häuser im oberen Areal des Hangs könnten begrünt werden.

Hierzu sagte Gemeinderat Harald Benkler (BLH): „Ich freue mich über so ein Wohngebiet in Mindersdorf. Besonders freut mich, dass es ein grünes Wohngebiet werden soll, zum Beispiel mit einer Streuobstwiese.“ Auch Gemeinderat Karlheinz Lehmann (FUW) sagte, dass ihm die Skizze gefalle: „Es gibt da Bäume, die Hanglage wird abgefangen und die Autos sollen von der Straße weg.“

Eine Einfahrt für zwei Häuser

Anhand der Entwurfsskizze wurde deutlich, dass entlang der Deutwanger Straße jeweils eine gemeinsame Einfahrt für zwei Häuser entstehen soll. Um Unfälle beim Ausparken zu verhindern, sollte auf dem eigenen Grundstück gewendet werden können. Erfahrungsgemäß parkten die Leute aber, trotz Einfahrt, gerne auf der Straße, lautete ein Einwand von Gemeinderat Günter Leute.

Architekt Norbert Staniszewski entgegnete: „Der Entwurf ist so gestaltet, dass genügend Parkplätze auf den Grundstücken vorhanden sind. Man kann gar nicht vor dem Grundstück parken, weil sonst keiner aus der Einfahrt rauskommt.“

Öffentliche und private Wege

Diskutiert wurde auch über die Straßenbreite der Zufahrtsstraße, über einen Wendeplatz für Müllfahrzeuge oder Feuerwehr und über Probleme, die eine Vermischung von öffentlichen mit privaten Wegen möglicherweise mit sich bringen.

Dazu erklärte Staniszewski, dass diese Mischung zum Beispiel in Österreich gut funktioniere. Es sei wohl typisch deutsch, dass es immer und überall eine klare Abgrenzung geben müsse: „Es hat absolut seine Vorteile, wenn es Wege gibt, die jeder nutzen kann.“

Plan soll bis 31. Dezember stehen

Bürgermeister Florian Zindeler wies darauf hin, dass der Bebauungsplan bis zum 31. Dezember dieses Jahres stehen sollte. Um die Planung diesbezüglich voranzutreiben wurde der Beschluss gefasst, der CIP Generalplaner GmbH den Auftrag dafür zu erteilen.