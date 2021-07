von Doris Eichkorn

Wo und wie kann Hohenfels für das Wohnen im Alter attraktiver werden? Dies ist die Leitfrage des Projekts „Wir! Für mehr Lebensqualität in Hohenfels“. Unter diesem Titel und im Rahmen des Förderprogramms Quartiersimpulse lud die Gemeinde Hohenfels als Kommune zusammen mit ihrem zivilgesellschaftlichen Partner, dem Hohenfelser Bürgerverein „Hohenfels hat Zukunft“, die interessierten Bürger zu einem Themenabend ein. Anhand der Ergebnisse gab der Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag.

Wohnraum statt Pflegeheim

Die Bürgertische, die inzwischen stattgefunden haben, führten letztlich dazu, dass die Wünsche nach unterschiedlichen Wohnformen innerhalb der Gemeinde in eine Machbarkeitsstudie mit einem dazugehörigen städtebaulichen Entwurf münden sollen. Die ersten Ideen wurden dem Rat in seiner jüngsten Sitzung in der Hohenfelshalle präsentiert.

Fernab von Fördergeldern und der finalen Entscheidung, welche noch in der Ferne liegt, begaben sich der Rat und die aufmerksam zuhörenden Besucher der Sitzung gemeinsam mit dem Sigmaringer Architekten Manfred Löffler auf die gedankliche Reise rund um den zentralen Kern: die alte Grundschule im Ortsteil Liggersdorf und das sie umgebende Areal.

Die alte Grundschule in Liggersdorf. | Bild: Constanze Wyneken

„Im Vordergrund steht hier die Wohnlichkeit. Wir planen hier kein Pflegeheim mit langen Krankenhausgängen, sondern einen Wohnraum für Menschen mit ganz besonderen Bedürfnissen“, so der Einstieg des Planers mit Erfahrung im Thema. Rund um den Dorfplatz als Kern fügen sich in ersten Entwurfsplänen in unmittelbarere Nähe drei unterschiedliche Wohnformen ein, die allesamt barrierefrei und offen sein sollen.

Mehrere Wohnmodelle

Eine Wohngemeinschaft ist ebenso Teil wie Zimmer, welche in einer lockeren Wohngemeinschaft integriert sind und gemeinsame Aufenthalts-, Koch- und Essräume vorsehen. Gegenüber liegt eine Begegnungsstätte, die Menschen aus der Gemeinde ebenso wie die Bewohner der beiden nebenliegenden Wohn- und Betreuungskonzepte nutzen und besuchen können.

Bürgermeister Florian Zindeler freute sich sehr darüber, dass es zum Abschluss der Vorstellung nicht nur Pläne, sondern bereits grafisch aufbereitete Modelle des Gesamtkonzeptes gab, welche die Vorstellung noch konkreter werden ließen. „Ich glaube, dass es dem Ortsteil sehr gut tun würde.“ Dass so etwas möglich sei, „zeigen die Bemühungen in unserer Nachbargemeinde Herdwangen-Schönach“, so Zindeler.

Der Rat zeigte sich aufgeschlossen für die Ergebnisse des bisherigen Prozesses, und stimmte der Beauftragung zur Machbarkeitsstudie zu. Die Räte wollten eine Einschätzung des Planers zum Zustand des alten Schulgebäudes. „Reißen Sie dieses Gebäude nicht ab, das ist meine Empfehlung. Aus diesem Gebäude können Sie viel machen. Es hat eine sehr gute Substanz“, so Löffler.

Auf die Frage von Gemeinderat Morten-Adrian Wagner nach einer Kostenschätzung zum Projekt kam mit dem Verweis auf die aktuell schier unermesslich steigenden Preise für Baumaterialien noch ein sachter Dämpfer. Zuerst solle den Einwohnern das längst überfällige Gesamtkonzept für eine gemeinsame, bessere Zukunft aller Generationen vorgestellt werden, so Peter Beck, welcher den zweiten Teil zum Stand des Engagements der Gemeinde im Förderprogramm Quartiersimpulse erläuterte und die Bewerbungen seit Anbeginn begleitet. „Am 27. Juli werden Sie alle die gebundene Form der gesamten Bürgerbeteiligung und deren Ergebnisse, die nun in die Umsetzungsphase kommen sollen, vorgestellt bekommen.“

Hoffen auf Fördergeld

Die Pandemie habe alles ausgebremst, so auch die Folgeanträge der Verwaltung, die bereits zwei Anläufe unternommen hatte um weitere Fördermittel zu erlangen. „Die Mittel waren einfach vergeben, und die Programme stark überzeichnet, da viele Kommunen wie Sie ebenfalls Anträge gestellt hatten“, sagte Beck, der den Rat ermutigte, auch einer dritten Bewerbung ihrer Verwaltung zuzustimmen. Dies tat der Rat im Anschluss auch einstimmig, um die Weichen für die Entlastung der Gemeindekasse zu stellen.