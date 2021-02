Die Friedhöfe der Gemeinde Hohenfels sollen neu gestaltet werden. Die überdimensionalen Hecken auf den Friedhöfen in Deutwang/Mindersdorf und Kalkofen/Liggersdorf/Selgetsweiler wuchern wild, sodass die ehrenamtlichen Helfer ihrer kaum Herr werden können, und führen diese immer wieder an die Grenzen des Machbaren. Das kam bereits im November im Gemeinderat zu Sprache. Ein Konzept sollte erstellt werden und um dieses ging es nun in der jüngsten Ratssitzung. Die Hohenfelser Garten- und Landschaftsbaufirma Paul Saum stellte das Konzept vor. Das Gremium beriet darüber, aber es gab noch keine Entscheidung.

Friedhöfe erfüllen eine Vielzahl an Funktionen Friedhöfe erfüllen das öffentliche Interesse, den Hinterbliebenen einen Ort des Gedenkens, der Einkehr und der Trauer zu bieten. Friedhöfe sind auch ein Ort der Begegnung, wo sich Angehörige Verstorbener austauschen können. Auch in ökologischer Hinsicht sind sie wichtig, übernehmen also im Gegenzug zum oft bebauten Umfeld wichtige klimatische und artenschutzrelevante Funktionen, fast wie ein Park oder Naherholungsgebiet. Neben ritueller oder religiöser Funktion dienen Friedhöfe der öffentlichen Hygiene: In Deutschland schreibt der Friedhofszwang vor, dass Menschen oder deren Asche nur auf Friedhöfen beigesetzt werden dürfen. Die soll der Ausbreitung von Seuchen und der Belastung des Grundwassers vorbeugen. Die Seebestattung, Sonderregelungen in einigen Bundesländern und Ruheforste sowie Asche zur freien Verfügung bilden eine Ausnahme. Weitere Lockerungen wie Almwiesenbestattung oder Felsbestattung sind im Gespräch. (Quelle: Bundesverband Deutscher Bestatter)

Für den Friedhof Deutwang/Mindersdorf soll ein einheitliches Bild mit Wiedererkennungswert geschaffen werden. Gleichermaßen solle der Friedhof aber auch pflegeleicht sein. Ältere Hecken sollen beseitigt werden. Stattdessen sollen Hainbuchenhecken gesetzt werden, die von Gabionen (Steinkörben) unterbrochen sind. Eine Grünfläche in der Mitte solle unangetastet bleiben als Begegnungsraum. Innenliegende Hecken, Rasenstreifen und punktuell verteilte Gräser in Kiesbetten gäben dem Ort Friedhofs- und Parkcharakter gleichermaßen. Für Trauernde würde dadurch ein Rückzugsort geschaffen. Der große Baum im Eingangsbereich solle geschützt und ein zusätzlicher Solitärbaum gepflanzt werden, dies gebe einen Anblick wie eine Art Portal. Des Weiteren solle aufgrund des Blüh-Aspekts im Eingangsbereich ein Staudenbeet gestaltet werden.

Für den Friedhof Kalkofen/Liggersdorf/Selgetsweiler sind die einzelnen Bausteine, wie Heckenumrandung, Gabionen oder Gräser in Kiesbetten, ähnlich denen auf dem Friedhof Deutwang/Mindersdorf. Hier sollen jedoch noch mehr Solitärbäume gepflanzt werden, um eine Art Allee zu gestalten. Die Kosten für die Gestaltung des Friedhofs Deutwang/Mindersdorf belaufen sich auf circa 33.380 Euro, die Kosten für den Friedhof Kalkofen/Liggersdorf/Selgetsweiler sollen bei etwa 30.250 Euro liegen – so die Kalkulation der Firma Paul Saum.

In Bezug auf den Unterbau für das Staudenbeet meldete Bürgermeister Florian Zindeler Bedenken an und wollte wissen, ob es nicht eine Alternative mit Mulch oder Ähnlichem statt mit Kies gäbe. Auch Gemeinderat Karlheinz Lehmann (FUW) sagte zu diesem Thema: „Wir können nicht Privatleuten verbieten Kiesbeete zu machen und diese dann auf dem Friedhof bauen.“ Und er fügte hinzu: „Für mich gehören auch Gabionen nicht auf den Friedhof. In einen Vorgarten vielleicht ja, aber nicht auf einen Friedhof.“ Derselben Meinung war Daniela Jage (BLH), die fragte: „Warum Gabionen? Was haben die für einen Hintergrund?“

Paul Saum lieferte gleich eine Erklärung: „Wir wollen ein einheitliches Bild erschaffen und die Hecken brauchen eine Art Auflockerung.“ Zu den Kiesbetten sagte er: „Mineralgestein ist gar nicht so klimaschädlich, wie man immer denkt. Man kann aber auch organisches Material verwenden, dann gibt es halt mehr Unkraut und entsprechend mehr Pflegeaufwand.“ Der zweifach jährliche Zeitaufwand für die Pflegefirma, zwei oder drei Mann, für Heckenschneiden, Unkrautbeseitigung und Pflanzaktionen läge bei etwa drei Tagen.

Auch was die Gräser in den Kiesbetten angeht, gab es Nachfragen. Daniela Jage erkundigte sich, ob man auch etwas Einheimisches pflanzen könne, woraufhin Paul Saum antwortete, dass er auch für Biodiversität sei, die Gräser jedoch pflegeleichter seien.

Florian Zindeler fügte hinzu, dass man sich in Hohenfels seiner Verantwortung in Bezug auf Biodiversität und Nachhaltigkeit bewusst sei und bat bei der Firma Paul Saum darum, noch andere Möglichkeiten aufzuzeigen, was vielleicht mit anderen Pflanzen möglich wäre. Er merkte zudem an, dass die Linienführung der Wege eher gerade sein sollte. Mehr Bäume fände er zwar gut, diese machten jedoch vermutlich mehr Arbeit und werfen zu viel Schatten. Über diesen würden jedoch, so Paul Saum, die Friedhofsbesucher im Sommer und bei gleißender Sonne sicher froh sein, zumal es auf beiden Friedhöfen viele große Freiflächen gebe.

Im Großen und Ganzen zeigte sich Bürgermeister Florian Zindeler angetan von den ersten Konzepten: „Über Feinheiten wird man diskutieren müssen, aber das ist auf einem guten Weg.“