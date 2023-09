Was in Steißlingen seit anderhalb Jahren gut funktioniert und regen Zulauf erfährt, soll auch in Hohenfels Betroffenen helfen: eine Außenstelle der Sozialstation. Diese befindet sich seit einem halben Jahr im Gemeindehaus in Deutwang. Von hier starten die etwa zehn Fachkräfte und angelernten Mitarbeiterinnen, die alle in der Nähe wohnen, zu ihren Touren in Hohenfels und Umgebung. Kerstin Six ist Pflegebevollmächtigte der Sozialstation Bodensee und macht klar: „Wir wollen weg davon, dass Menschen zu uns kommen. Wir kommen zu ihnen – ähnlich wie früher die Gemeindeschwester. Aktuell versorgen wir etwa 80 Patienten im Raum Hohenfels.“

Die Sozialstation Bodensee ist eine der größten Sozialstationen der Bodenseeregion mit Standorten in Markdorf, Salem, Stockach und Überlingen und insgesamt rund 400 Mitarbeitenden. Die Sozialstation Stockach betreut die Einzugsgebiete Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Hohenfels, Mühlingen, Orsingen-Nenzingen und Steißlingen.

Bürgermeister hat Idee aufgebracht

Kerstin Six, Pflegebevollmächtigte der Sozialstation Bodensee, und Jelena Human, Pflegedienst- und Teamleiterin in der neuen Außenstelle, loben vor allem Bürgermeister Florian Zindeler. „Im Gemeindehaus in der Schernegger Straße 15 hatten schon das DRK und verschiedene Vereine ihre Zelte aufgeschlagen. Im Erdgeschoss befanden sich ein Aufenthaltsraum und ein Büro für die örtlichen Vereine, die aber weitgehend leer standen.“ Der Bürgermeister habe die Idee aufgebracht, dort die neue Außenstelle zu etablieren. „Wir mieten die Räume von der Gemeinde für einen sehr günstigen Preis“, erzählen die Frauen dankbar.

Damit Angehörige auch mal Zeit haben

Die Sozialstation ist weit mehr als ein ambulanter Pflegedienst. Die Mitarbeitenden pflegen, beraten, begleiten und unterstützen hilfsbedürftige Menschen und deren pflegende Angehörige in ihrer häuslichen Umgebung. Vermehrt werden auch Betreuungsleistungen nachgefragt.

Jelena Human sagt: „Pflegende Angehörige können diese Leistung in Anspruch nehmen, damit sie mal zum Friseur können oder etwas Zeit für sich haben. Auch manches Hobby bleibt in dieser Zeit auf der Strecke. Dann kommt eine unserer Mitarbeiterinnen und verschafft ihnen Freizeit.“

Angebote für Quereinsteiger Die Sozialstation Bodensee sucht immer neue Mitarbeiter. Wer sich diese Tätigkeit vorstellen kann, darf zum Schnuppern vorbeikommen. Einmal im Jahr gibt es eine Fortbildungsoffensive mit der Marie-Curie-Schule in Überlingen. Dabei haben Hauswirtschaftskräfte und Quereinsteiger die Möglichkeit, in mehreren Stufen eine qualifizierte Ausbildung im Bereich Pflege zu absolvieren. „Dieses Angebot wird richtig gut angenommen“, berichtet Kerstin Six, Pflegebevollmächtigte der Sozialstation Bodensee. Anschließend könne man an der gleichen Schule eine einjährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer absolvieren, die von der Sozialstation finanziert werde. Auch eine generalistische Ausbildung sei möglich, einige Mitarbeiter hätten diesen Weg durchlaufen. Für den beruflichen Wiedereinstieg oder stundenweise bietet die Sozialstation sehr flexible Zeitmodelle an. (wig)

Die Beratung ist kostenlos

Fast alle Patienten haben einen Pflegegrad und erhalten entsprechende Gelder, doch sie wissen oft nicht, was sie dafür bekommen können. „Wir erklären ihnen, wo sie Hilfe erhalten und wer sie unterstützen kann. Wir helfen bei Antragstellungen, wenn wir einen höheren Pflegegrad als den aktuellen sehen“, so Kerstin Six. Sie unterstützen die Patienten auch bei der Beschaffung von Hilfsmitteln. „Unsere Beratung ist kostenfrei“, betont Kerstin Six. Montags bietet die Außenstelle von 14 bis 16 Uhr eine offene Beratung an.

Kerstin Six, Pflegebevollmächtigte der Sozialstation Bodensee (links), und Jelena Human, Pflegedienst- und Teamleiterin in der neuen Außenstelle sind froh über die Räumlichkeiten in Deutwang. | Bild: Claudia Ladwig

Im Dienst des caritativen Gedankens

Sie erklärt: „Aufgrund des Pflegenotstands, der auch vor der Sozialstation nicht Halt macht, wollen wir den vielen Hilfesuchenden nicht mit einem Schulterzucken entgegentreten, sondern dem caritativen Gedanken unserer Sozialstation weiter nachkommen.“ Beratungen würden immer wichtiger. „Wir schauen uns die Pflegesituation vor Ort an, um dann anhand unseres Eindrucks mit Vorschlägen für den täglichen Umgang mit dem Pflegebedürftigen einfache Praxistipps oder sogar direkt durch spezielle Schulungen die Angehörigen an Ort und Stelle zu unterstützen.“ Auch für den immer größer werdenden Berg an Bürokratie stehen die geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützend zur Seite.

Die Mitarbeitenden leisten viel, müssten aber auch lernen, sich zu schützen. „Das ist eine große Aufgabe der Leitungskräfte. Die Mitarbeiter müssen ihre eigenen Grenzen erkennen und auch ermutigt werden, an sich zu denken. Wenn die Tür zu ist, bleibt das Erlebte dahinter zurück. Unsere Mitarbeiter werden aber bei ihrer täglichen Arbeit wirklich gut durch ihre Leitungskräfte, die immer ein offenes Ohr haben, begleitet“, versichert die Pflegebevollmächtigte.