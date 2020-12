Was tut man, wenn man an der Geschichte einer Gemeinde interessiert ist? Man sucht in einer Datenbank nach Informationen. Das funktioniert heute in allen Gemeinden des Landkreises Konstanz. In allen? Nein, eine kleine Gemeinde fehlt bisher noch: Hohenfels.

Diesen Zustand wolle er gerne ändern, hatte Kreisarchivar Friedemann Scheck der Verwaltung mitgeteilt. Er hat der Gemeinde vorgeschlagen, im Jahr 2021 mit seinem Team die Archivbestände der Teilorte zu verzeichnen. Das Ziel sei ein gut zugängliches und durchsuchbares digitales Findmittel, das eine Recherche erlaubt. Als Kosten nannte er für den Anfang 5000 Euro. Das würde für den ersten Schritt reichen, um das schriftliche Erbe der Gemeinde Hohenfels zu sichern, so der Kreisarchivar.

Archiv-Zusammenwürfelung bei Verwaltungsreform 1975

Grundsätzlich stehe die Gemeindeverwaltung dem Vorschlag positiv gegenüber, erklärte Bürgermeister Florian Zindeler in de jüngsten Gemeinderatssitzung. Tatsächlich seien nach der Verwaltungsreform im Jahr 1975 die Archive aller fünf ehemals selbstständigen Ortsteile zusammengewürfelt worden. Seither habe sich noch niemand der Aufarbeitung der Archivbestände angenommen.

Wichtigkeit versus Kostenfrage

Weil die Geschichte der Gesamtgemeinde ein wertvolles Gut ist und erhalten werden soll, waren auch die Gemeinderäte prinzipiell für eine Katalogisierung. Allerdings hatten sie einige Fragen zum Ablauf. Günter Leute (BLH) fand die Idee gut, wollte aber wissen, wie die Gesamtsumme aussehen werde.

Aktuell werden im Gemeindearchiv Hohenfels alle Unterlagen zur Geschichte der fünf ursprünglich selbstständigen Ortsteile gelagert, ohne jedoch systematisch aufbereitet worden zu sein. Das soll sich bald ändern. Bild: Florian Zindeler

Die forderte auch Karlheinz Lehmann (FUW). Er sagte: „Das muss passieren, aber ob es 2021 sein muss?“ Er sei eher für das Jahr 2022 und bezeichnete das angebotene Vorgehen des Kreisarchivars als fast zwingend, um historische Gegenstände zu katalogisieren, zu erhalten und später einfacher zu finden. Nach der Aussage von Morten-Adrian Wagner (FUW), Folge- und Endkosten müssten bei Auftragsvergabe klar genannt sein. So entstand die Idee, die anfallenden Kosten auf zwei oder drei Jahre aufzuteilen.

Vorerst eine Verschiebung

Der Gemeinderat beschloss am Ende, das Archiv-Projekt zu verschieben. Florian Zindeler wird Kreisarchivar Friedemann Scheck jedoch mitteilen, dass die Gemeinde grundsätzlich bereit ist, zu investieren und um genauere Zahlen bitten.

Im Kreisarchiv gibt es, wie der Name sagt, Bestände aus dem ganze Landkreis Konstanz. Die Mitarbeiter dort betreuen zum Beispiel auch die Archive der Gemeinden ohne eigenes archivarisches Fachpersonal. Zu den Aufgaben gehören auch die Erschließung und Zugänglichmachung der Archivbestände für die Öffentlichkeit und die Erforschung und Darstellung der Geschichte des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden. Es gibt laut der Internetseite des Kreisarchivs unter anderem auch Beratung und Hilfestellung bei Recherchen zur Geschichte der Region.