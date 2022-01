Das Ringen um geeignete Standorte für Mobilfunkmasten in der Gemeinde Hohenfels geht in die nächste Runde. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hätte eigentlich, so lautete der Vorschlag der Gemeindeverwaltung, auf Basis des kürzlich vom Ingenieursbüro Funktechanalyse erstellten Immissionsgutachtens ein Beschluss gefasst werden sollen. Man hätte abstimmen sollen, wo die Standorte sein könnten, die man im Dialogverfahren der Deutschen Telekom vorschlagen soll und will. Doch es kam anders.

Denn die Räte taten sich schwer damit einen Beschluss zu fassen – zumal sich kurz nach der Informationsveranstaltung, in der die Ergebnisse des Immissionsgutachtens vorgestellt worden waren, Widerstände bei den Einwohnern des Hohenfelser Ortsteils Mindersdorf geregt hatten. Diese hatten sie die in einem Brief an die Gemeindeverwaltung formuliert. Rat Karl Schmid (FUW) sagte: „Es kann nicht sein, dass wir heute Abend eine Entscheidung über die Köpfe der Bürger hinweg treffen.“

Gutachten als Werkzeug

Was seit dem Jahr 2017 in der Gemeinde hinsichtlich des Themas Mobilfunkmast geschehen war, hatte der SÜDKURIER erst kürzlich zusammengefasst. In jedem Fall hatte die Gemeinde im Sommer 2020 mit Hans Ulrich vom Ingenieurbüro Funktechanalyse Kontakt aufgenommen. Dieser sollte mithilfe eines unabhängigen Immissionsgutachtens quasi als eine, wie Rat Karlheinz Lehmann (FUW) es formulierte, Art Werkzeug dienen, „um objektiv entscheiden zu können, ohne den Zorn der Bevölkerung auf uns zu laden“.

Die wichtigsten Ergebnisse des Immissionsgutachtens lauteten, für Liggersdorf könnte ein möglicher Standort auf dem Josenberg eine geringe Strahlungsimmission und gute Versorgung bieten, auch in Richtung Selgetsweiler. Der Mast stünde im Wald und nicht auf freier Fläche. Eine Vergleichsmessung auf einem Dach in Liggersdorf hatte eine um 70 Prozent höhere Strahlenbelastung ergeben, war also nicht interessant.

Empfehlungen für alle Fälle parat haben

In Mindersdorf wurden durch den Gutachter Standorte an der Kläranlage und am Sportplatz priorisiert. Eine Vergleichsberechnung auf einem Mindersdorfer Dach war um 50 Prozent höher ausgefallen. Die Gemeindeverwaltung präferiert einen Standort auf den Kühneberg, jedoch hatte in der Vergangenheit die Deutsche Telekom Technik mitgeteilt, dass kein Interesse an der Umsetzung an diesem Standort bestünde.

Bürgermeister Florian Zindeler sprach von einer Kompromisslösung für die Standorte. Er sagte, man würde der Telekom zunächst den Kühneberg vorschlagen. Wenn dieser dann noch immer nicht in Frage käme, dann hätte man den Standort Kläranlage oder Sportplatz für Mindersdorf in petto. Auch sei es bisher unklar, ob sowohl in Liggersdorf als auch in Mindersdorf ein Mast käme, aber man wolle für alle Fälle Empfehlungen parat haben.

Das sagen die Räte

Karlheinz Lehmann fasste zusammen: „Es ist wie mit allem: Keiner will den Atomstrom haben, aber man will sich auch kein Windrad neben das Haus stellen. Und so ist es auch mit dem Mobilfunkmast, denn eine gute Handyverbindung möchte auch jeder haben, den Mast aber niemand. Ich denke, dass für Liggersdorf der Josenberg ein guter Platz wäre. Und in Bezug auf Mindersdorf würde ich Sportplatz oder Kläranlage eigentlich gar nicht so schlecht finden. Aber die Frage ist auch: wo sieht so ein Mast noch einigermaßen gut aus?“

Er sei schlussendlich für den Standort am Kühneberg: „Wir haben da eine gute Abdeckung und wir versauen uns nicht die Optik. Außerdem wollen wir ja schließlich in den Dialog gehen mit der Telekom. Und wenn wir mehrere Möglichkeiten haben, die wir anbieten können, dann zeigen wir damit, dass wir im Dialogverfahren wirklich offen sind.“

Wichtig, Strahlung zu reduzieren

Ratsmitglied Stefan Bezikofer (BLH) verwies jedoch noch einmal darauf, dass Hohenfels eine strahlungsarme Gemeinde sein wolle. Er sagte: „Es gab mal einen Termin, da ging es um die Gefährlichkeit von Handystrahlung. Es ist und bleibt für uns ganz wichtig, die Strahlung zu reduzieren. Wenn es möglich wäre, dass es überhaupt keinen Handymast in unserer Gemeinde gibt, dann wäre ich sofort dabei. Ich will nicht schnell entscheiden, nur um schnell entschieden zu haben. Was die Deutsche Telekom will, ist mir eigentlich egal. Wir müssen auf jeden Fall die Strahlung runter bringen für unsere Bevölkerung.“ Florian Zindeler erklärte, „Strahlungsintensität und gute Versorgung mit Mobilfunk in Einklang zu bringen, ist und bleibt unsere Absicht.“

Dialog mit Betroffenen gesucht

Der Gemeinderat, allen voran Ralf Sigmund (BLH), bat die Gemeindeverwaltung darum, dass die Entscheidung um eine Sitzung verschoben werden solle. Er legte fest, dass noch einmal der Dialog mit den Betroffenen im Ortsteil Mindersdorf gesucht werden solle. Dort wolle man darüber sprechen, ob auch der Kühneberg seitens der Bevölkerung angenommen werden würde.

Mittlerweile hat Florian Zindeler, wie er dem SÜDKURIER mitteilte, bereits bei dem Ansprechpartner um einen Termin gebeten, um die Beteiligung beziehungsweise den Rahmen des Dialogs zeitnah zu erörtern. Er verdeutlichte aber, dass sich an den Grundlagen für eine Ratsentscheidung, objektiv betrachtet, wenig ändern würde und das Gremium schlussendlich nicht um eine Entscheidung herumkomme. Das Immissionsgutachten sei eine neutrale Untersuchung mit eindeutiger Empfehlung für die besten Kompromisse gewesen. Jedoch unterstütze er den Gemeinderat darin, noch einmal das Stimmungsbild einzufangen.

Insgesamt sind Gemeinderat und Gemeindeverwaltung gemeinsam intensiv bestrebt, nach den strahlungsärmsten Varianten für Mobilfunkmast-Standorte in der Gemeinde Hohenfels zu suchen. Der Deutschen Telekom steht es allerdings, sollte die Gemeinde schlussendlich doch zu keinem Beschluss kommen und im Zuge dessen keine Standorte vorschlagen können, jederzeit auch frei, eine Alternative auf dem freien Markt zu suchen. Dies könnte unter Umständen dann auch ein Standort auf einem Dach inmitten der Wohnbebauung sein.