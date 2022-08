Die Korbinian-Brodmann-Grundschule in Hohenfels-Liggersdorf hat eine neue Leiterin: Alexandra Maier-Lipp. Dies teilte Bürgermeister Florian Zindeler in einer Pressenotiz mit. Zindeler begrüßte die neue Schulleiterin an ihrem ersten Arbeitstag zu Monatsbeginn. Beide drückten aus, dass ihnen die Zusammenarbeit zwischen Träger und Schule sehr wichtig ist. Für die offizielle Amtseinführung steht noch kein Termin fest.

Alexandra Maier-Lipp folgt unmittelbar auf Silke Mühlbauer, die in den vergangenen acht Monaten nach dem Abschied von Harriet Henckus die kommissarische Leitung der Schule innehatte. Für dieses großartige und nicht gerade alltägliche Engagement sei die Gemeinde Hohenfels ihr sehr dankbar, so Bürgermeister Zindeler.