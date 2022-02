Hohenfels-Liggersdorf vor 2 Stunden

Neue Teststation hat in Hohenfels eröffnet

Das Fahrschulteam Schilf GmbH und Benkler hat ein Corona-Schnelltestzentrum in den Räumen der Fahrschule Benkler in der Hauptstraße 57 in Hohenfels-Liggersdorf eingerichtet.