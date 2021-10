Läuft eine Frist ab, bevor die nächste Gemeinderatssitzung stattfinden konnte, dann ist das schwierig.

So geschehen während der Sommerpause in Hohenfels: Die Gemeindeverwaltung hatte am 5. August die Information erhalten, dass für den Gewann Vogelsang im Ortsteil Kalkofen die Mengener Firma Valet & Ott die naturschutz-, bau- und forstrechtlichen Genehmigungen für einen Trockenkiesabbau beantragt hatte. Das Unternehmen bezog sich dabei auf den noch bestehenden Teilregionalplan von 2005.

Fortschreibung ist noch nicht gültig

Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee in Bad Säckingen hatten zwar im April die Fortschreibung dieses Teilregionalplans beschlossen. Darin ist der Vogelsang nicht mehr als Abbaugebiet enthalten. Das Problem daran: Die Genehmigung für die beschlossene Fortschreibung steht noch aus. Das heißt, der Plan von 2005 ist noch gültig.

Bereits im Mai hatte Bürgermeister Florian Zindeler gesagt, dass die Zusage, den Vogelsang nicht mehr als Abbaugebiet auszuweisen, nicht zu 100 Prozent bindend sei. Es gebe immer gesetzliche Ausnahmen. In jedem Fall müsse aber das Landratsamt Konstanz bei einer abschließenden Beurteilung den Rat mit einbeziehen.

Rechtlicher Beistand soll helfen

Doch der Antrag der Firma Valet & Ott habe ein schnelles Handeln erforderlich gemacht. Und so habe der Bürgermeister im August den Entschluss gefasst, rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen: Er entschied sich, die Freiburger Kanzlei Sparwasser & Schmidt für einen Preis von 4000 bis 5000 Euro zu beauftragen.

Diese vertritt bereits andere Städte und Gemeinden im Landkreis Konstanz bei vergleichbaren Fragen. Der Preis beinhalte laut Bürgermeister die Gesamtzahl der Arbeitsstunden. Die Zusammenfassung der Argumente und Widersprüche, also die Grundlage der Stellungnahme, und die Sitzungsvorlage für die Gemeinderatssitzung seien von der Rechtsanwaltskanzlei bereits vorbereitet worden.

Unklarheiten im Gemeinderat

Die Zustimmung des Gemeinderates und der formelle Antrag für diesen Entschluss standen jedoch noch aus, wurden also in der jüngsten Sitzung nachgeholt. Dies sorgte im Rat für Aufregung.

Ratsmitglied Karl Schmid (FUW) sagte: „Ich hätte gerne, bevor wir eine Kanzlei beauftragen, gewusst, mit was genau wir diese beauftragen. Wir sollten uns auf Themen beschränken, die die Gemeinde betreffen. Was den Verkehr angeht, haben wir ohnehin nur wenig zu melden. Das kennen wir aus den Verkehrsschauen. Wir müssen uns darüber klar werden, was wir als Gemeinde wollen. Wollen wir Kiesabbau, ja oder nein? Für mich ist der Auftrag bis jetzt noch nicht klar definiert.“

Vieles spricht gegen das Vorhaben

Florian Zindeler erklärte, dass es aktuell um den Auftrag für eine Stellungnahme gegenüber dem Regionalverband Hochrhein-Bodensee gehe. Die letzte Stellungnahme mit vielen Gründen gegen den Kiesabbau im Vogelsang wurde im November 2020 verfasst. Darin seien auch Verkehrsthemen enthalten. Denn es gehe auch um den An- und Abfuhrverkehr im Fall, dass der Vogelsang doch Kiesabbaugebiet würde.

Grundsätzlich habe der Gemeinderat nichts gegen Kiesabbau. Aber gegen das angestrebte Verfahren gebe es ein klares Nein. Dies wurde schon in großer Mehrheit beschlossen und formuliert.

Die Beschlüsse zum Thema Folgenden Beschlüssen hat der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung die Zustimmung erteilt: Es wird festgestellt, dass die Unterlagen zum Kiesabbauantrag der Firma Valet & Ott unvollständig sind und daher eine abschließende Beurteilung nicht möglich ist. Da die Erschließung des Vorhabens nicht gesichert ist und dem Vorhaben öffentliche Belange sowie der bestehende und beschlossene Regionalplan entgegenstehen, ist das Vorhaben nicht nach Paragraf 35 des Baugesetzbuches genehmigungsfähig und ihm wird das Einvernehmen vorsorglich nicht erteilt. Eine Stellungnahme wurde beschlossen. Diese wird die Gemeinde Hohenfels zur öffentlichen Einsicht online stellen.

Viele Gründe sprächen dagegen: Export, Verkehr, Lärm, Geruch, Staub, naturschutzrechtliche Belange. Es mangele außerdem an der Erschließung der Straße. Zum Beispiel gebe es in beiden Richtungen keine Abbiegespur.

Zindeler sagte: „Wir bewegen uns momentan in einer Grauzone. Der alte Plan ist zwar noch gültig, aber der neue Plan muss bei der Abwägung und Entscheidung mit einbezogen werden, auch wenn dieser zwar verabschiedet aber noch nicht gültig ist.“