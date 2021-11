Dies brennt den Hohenfelser Einwohnern seit Jahrzehnten auf der Seele, wie man den wiederholten Nachfragen der Gemeinderäte entnehmen kann. Ratsmitglied Karlheinz Lehmann (FUW) bat um einen endgültigen Beschluss des Gemeinderates, dass eine neue Hohenfelshalle gebaut wird. Er sagte dazu: „Ich möchte, dass wir nicht mehr nur darüber philosophieren, dass theoretisch mal eine neue Halle gebaut werden könnte. Ich will irgendwann mal was haben, was man in Stein hauen kann. Aber bis jetzt reden wir nur und tun nichts.“

Bürgermeister Florian Zindeler erklärte: „Der Gemeinderat muss noch einmal in Klausur gehen und die anstehenden Aufgaben und deren Finanzierung priorisieren. Wenn der Gemeinderat die Halle auf Priorität eins setzt und die Vorbereitung der Finanzierung im Auge behält, dann wäre eine Umsetzung bis 2027/2028 ein realistischer Plan.“