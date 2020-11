Hohenfels-Liggersdorf vor 3 Stunden

Nächster Schritt auf dem Weg zum Baugebiet – doch schnell geht das nicht

Der ursprüngliche Geltungsbereich von Röschberg Süd in Liggersdorf mit einer Größe von 6,3 Hektar soll in zwei Bereiche unterteilt werden. In fünf bis zehn Jahren könnten dort die ersten Wohnhäuser stehen.