Gleich mehrmals standen die Bucher Grundschüler mit dem Musical Tuishi pamoja auf der Bühne. Die Jungen und Mädchen beeindruckten mit ihrer Geschichte der Freundschaft die großen und kleinen Besucher.

Unter der Leitung von Stefanie Mell, die vor der Familienpause als Schulleiterin in Buch war und heute wieder dem Kollegium angehört, hatten sich die Grundschüler in intensiven Proben auf die Premiere vorbereitet. Dabei war deutlich zu erkennen, dass die Kinder trotz aller Mühen riesigen Spaß hatten und auch vom Inhalt des Stückes profitierten. Ähnliches erlebten auch die Besucher, denen deutlich wurde, welche negativen Folgen Vorurteile haben können, und wie wichtig es ist, Kontakte und Freundschaften aufrecht zu erhalten, den anderen so anzunehmen wie er ist und nicht nach Hautfarbe, Aussehen, Geschlecht oder Herkunft zu entscheiden, ob man jemanden mag oder rücksichtslos ausgrenzt.

Egal ob die kleinen Akteure auf der Bühne eine ausgesprochen gute Stimme hatten oder sich entsprechend talentiert bewegen konnten. Alle waren dabei und überzeugten mit ihrem gemeinsamen Auftritt als „Bewohner der afrikanischen Savanne“. Bis es dazu kommen konnte, dass Raffi aus der Giraffenherde (Emilie Thoma) und Lenja Juculano als „Zea“ aus der Zebraherde eine Annäherung gelang, mussten diese sich viele Vorwürfe ihrer gestreiften und gepunkteten Artgenossen gefallen lassen, ehe es doch noch ein versöhnliches Ende gab.

Ohne die Unterstützung der Eltern und vieler engagierten Freunde der Bucher Schule wäre die Musicalaufführungen so nicht möglich gewesen. Eltern schneiderten massenweise die entsprechenden Kleidungsstücke und sorgten für die Kulissen, die den Aufenthalt in der Savanne buchstäblich erlebbar machten.