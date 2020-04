von Sk

Ein 79 Jahre alter Mann hat sich bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf seinem eigenen Grundstück schwer verletzt. Wie die Polizei in einer Presseinformation mitteilt, wollte der Mann mehrere Äste eines Baumes mit einer Kettensäge abschneiden. Nach eigenen Angaben hakte der 79-Jährige die Säge ein. Beim Versuch diese wieder zu lösen, rutschte die Säge ab und verletzte den Mann am Bein. Er zog sich eine große Schnittwunde zu. Laut Polizeiangaben wurde der Verletzte nach einer ersten Behandlung durch den alarmierten Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.