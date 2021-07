Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in der Straße „Im Gründen“ in Hohenfels gegen ein elektrisches Postfahrzeug einer 47-jährigen Zustellerin gefahren.

Laut einer Mitteilung der Polizei habe der Mann in einem Hof wenden wollen und beim Rückwärtsfahren das Fahrzeug übersehen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.