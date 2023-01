Die Abteilung Liggersdorf der Freiwilligen Feuerwehr Hohenfels hat einen neuen Abteilungskommandanten. Andreas Lorenz wurde bei der Jahreshauptversammlung einstimmig von seinen Feuerwehrkameraden gewählt, wie Bürgermeister Florian Zindeler mitteilt. Sobald der Gemeinderat die Wahl bestätigt, werde Lorenz damit Nachfolger von Ralf Sigmund.

Vorgänger Ralf Sigmund geht vorzeitig

Der begründete in der Sitzung seinen vorzeitigen Abgang ein Jahr vor dem eigentlichen Ablauf seiner Wahlperiode mit seiner Bestellung zum Gesamtkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Hohenfels. Nachfolger Andreas Lorenz sei daher erst einmal nur für ein Jahr gewählt, also den Rest der laufenden Periode, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Zudem wählten die Mitglieder Manuel Erhardt zum neuen Kassierer, da Vorgänger Manfred Müller altersbedingt aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sei. Auch Erhardt ist zunächst nur für ein Jahr gewählt. In dessen bisheriges Amt als Kassenprüfer rücke Fabian Groß nach. Benjamin Bruggner folge als neues Ausschussmitglied auf Andreas Lorenz.

Bürgermeister bedankt sich für 800 ehrenamtliche Stunden

Zudem habe der scheidende Abteilungskommandant Sigmund über die insgesamt 54 Einsätze in den Jahren 2020 bis 2022 gesprochen. Die Helfer hätten dabei 800 ehrenamtliche Stunden geleistet. Bürgermeister Florian Zindeler, der die Wahlen durchführte, bedankte sich nach eigenen Angaben bei ihnen für den Einsatz.

Sigmund verdeutlichte anhand eines Beispiels, wie wichtig das gemeinsame Proben ist – und hatte eine Überraschung dabei: Die fleißigsten Probenbesucher bekamen eine kleine Aufmerksamkeit überreicht.

Am Ende bedankte Sigmund sich demnach bei seiner Abteilung für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Er habe die neu formierte Abteilung im Jahr 2014 übernommen und es sei damals nicht klar gewesen, ob sich die drei Ortsteile Liggersdorf, Kalkofen und Selgetsweiler so gut zusammenfinden werden.

Man habe sich jedoch Fachwissen angeeignet und den Altersdurchschnitt von 48 auf 38 Jahre senken können. Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit und bat um Unterstützung für den neuen Kommandanten.