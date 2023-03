Hohenfels vor 3 Stunden

Leuchtturmprojekt im Neubaugebiet: Liggersdorf erhält ein inklusives Wohnquartier

Der Gemeinderat von Hohenfels beschäftigt sich am 15. März mit einem Inklusions-Projekt für das Gebiet „Röschberg Süd“ in Liggersdorf. Worum es geht und warum das so besonders ist.