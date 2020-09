Wie geht es der Gemeinde? Landrat Zeno Danner war bei seiner Kreisbereisung in Hohenfels. Er unterhielt sich mit vielen Leuten (von links auf dem Bild): Fritz Schmid (FGS Fahrzeugsysteme), Felix Tiggeler (Welte-Caruso), Karl-Josef Gäng (Gäng-Case), Reinhard Riegger (Bagger & Stein Riegger), Zeno Danner, Matthias Saum (Paul Saum Garten- und Landschaftsbau) und Bürgermeister Florian Zindeler.

Bürgermeister und Gewerbetreibende freuten sich im Allgemeinen, dass sich die allermeisten an die Coronagrundregeln wie Mund-Nasen-Schutz, Abstand und Hygienemaßnahmen halten, heißt es in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig müsse die Disziplin weiter hoch bleiben.

Landrat Danner richtete daher einen Appell an alle: „Wir brauchen Sie in der Krise als Multiplikatoren. Gehen Sie in die Vereine, ihren Betrieb zu ihren Kunden und verdeutlichen Sie, dass die Krise noch nicht überstanden ist und es auf das Mitwirken jedes einzelnen ankommt. Gegen das Coronavirus können wir nur gemeinsam vorgehen.“