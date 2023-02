Die Firma Moser in Hohenfels lädt traditionell am Freitag und Samstag nach dem Aschermittwoch zu Informationstagen mit Landmaschinenausstellung sowie kompetenter und umfassender Beratung ein. Diesmal finden diese am Freitag, 24. Februar, von 9 bis 17 Uhr und am Samstag, 25. Februar, von 9 bis 16 Uhr statt.

Milchviehhalter können sich über Neuheiten aus der Melktechnik sowie Komponenten in der Tier- und Stalltechnik informieren. Es gibt viele Aktionsangebote, beispielsweise Original-GEA-Ersatzteile, Reinigungs- und Dippmittel sowie die günstige Melkzeug-Überprüfung. Zu sehen ist außerdem der New Holland Schlepper T7.315 Heavy Duty mit auf den Zentimeter genauem Spurführungssystem. Der Hersteller bietet dabei modernste Technik bis hin zum GPS-gesteuerten Komplettpaket. Ein New Holland Methan-Schlepper und weitere Schlepper dieses Herstellers werden ebenso gezeigt wie Produkte der Firma Kuhn, zum Beispiel der Großflächenschwader GA13031, und Mähwerke, Mulcher sowie Maschinen für die Bodenbearbeitung. Düngerstreuer der Firma Rauch runden das Angebot ab. Von der Firma BB Umwelttechnik wird neben dem bewährten Frontseitenschwader auch der neue Heckanbauschwader ausgestellt. Desweiteren lädt das Sitzmobil der Firma Müller zum Probesitzen auf verschiedenen Schleppersitzen ein.

Zur Gülletechnik werden in Hohenfels Verteiler der Firma Vogelsang und – ganz neu im Angebot – der Firma Schleppfix präsentiert. Außerdem gibt es Vorführungen und Fachberatung für die Stallkamp-Separatoren.