von SK

Der Unfall geschah am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 194 zwischen Mahlspüren im Tal und Hohenfels-Kalkofen, wie die Polizei mitteilt. Demnach war der 83 Jahre alte Autofahrer in Richtung Kalkofen unterwegs und wollte in der Einmündung eines Radwegs wenden. Der 42 Jahre alte Motorradfahrer gab laut der Mitteilung an, hinter dem Auto gefahren zu sein. Nach seiner Darstellung sei der Autofahrer in den Radweg und zurück auf die Straße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Daher habe er mit dem Motorrad eine Gefahrenbremsung machen müssen, sei dabei gestürzt und habe sich leicht verletzt. Der Autofahrer habe hingegen angegeben, erst gewendet zu haben, nachdem der Motorradfahrer bereits gestürzt war. Laut Angaben des Autofahrers sei das Motorrad zudem zu schnell unterwegs gewesen, so die Polizei. Um diesen Widerspruch aufzulösen, bittet das Polizeirevier Stockach um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.