Eine 18 Jahre alte Autofahrerin hat das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und ist dadurch von der Straße abgekommen. Sie wurde allerdings nicht verletzt. Der Unfall geschah laut einer Mitteilung der Polizei am Montag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 194 zwischen Mahlspüren im Tal und Hohenfels-Kalkofen. In einer Kurve kurz vor Ortsbeginn habe die Fahrerin laut eigenen Angaben gemerkt, dass sie zu schnell sei, so die Meldung. Danach habe sie die beiden Pedale verwechselt und sei gegen eine Leitplanke geprallt.