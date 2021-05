Mühlingen/Hohenfels vor 1 Stunde

Kostenlose Corona-Tests: Mühlingen und Hohenfels erweitern Angebote über Pfingstferien

Die Gemeinden in der Region weiten ihre Kapazitäten für Corona-Schnelltests weiter aus. Nachdem es seit Kurzem bereits neue Testmöglichkeiten in Stockach gibt, werden ab dieser Woche auch Mühlingen und Hohenfels ihre Angebote an kostenlosen Abstrichen im Rahmen der so genannten Bürgertests erweitern.