Jetzt steht es fest: Bei der anstehenden Bürgermeisterwahl am Sonntag, 8. Oktober, in Hohenfels gibt es genau einen Kandidaten. Der amtierende Bürgermeister Florian Zindeler hatte bereits zu Beginn der Bewerbungsfrist Ende Juli seine Unterlagen abgegeben. Der 37-Jährige strebt eine zweite Amtszeit an.

Bis Fristende am Montagabend um 18 Uhr kamen keine weiteren Umschläge im Rathaus an. Hauptamtsleiterin Veronika Oberbeck und Ralf Sigmund, Vorsitzender des Wahlausschusses, schauten pünktlich um 18 Uhr in den Briefkasten am Rathaus in Liggersdorf, doch er war leer. Zindeler hat somit keine Konkurrenz.

Wahlausschuss prüft die Unterlagen

Der Gemeindewahlausschuss tagte um 18.30 Uhr und hatte somit eine kurze Sitzung. Die Mitglieder mussten lediglich die Unterlagen von Florian Zindeler auf Vollständigkeit sowie seine Wählbarkeit prüfen. Bürgermeisterstellvertreter Ralf Sigmund (BLH) hat den Vorsitz dieses Gremiums, da Florian Zindeler sich erneut bewirbt. Stellvertretender Vorsitzender ist Kämmerer David Ossola. Die Gemeinderäte Stefan Bezikofer (BLH) und Karlheinz Lehmann (FUW) sind die Beisitzer. Das Gremium prüfte die Unterlagen des Amtsinhaber, die vollständig und ordnungsgemäß waren.

Der Wahlausschuss hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung, auch wenn es nur einen Kandidaten gibt. Laut Veronika Oberbeck sind sogar schon die ersten Briefwahlanträge eingegangen.

Bürgermeister Florian Zindeler (rechts) sitzt im Publikum als der Gemeindewahlausschuss tagt. | Bild: Löffler, Ramona

Die Flyer sind schon verteilt

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählte Zindeler, dass seine Flyer für die Wahl bereits verteilt seien. Plakate werde es keine geben – vor acht Jahren habe er auch keine gehabt. In seinem Flyer führt er eine Reihe von Terminen in den Ortsteilen auf, an denen er mit den Einwohnern ins Gespräch kommen möchte.

Da es nur den Amtsinhaber als Kandidaten gibt, veranstaltet die Gemeinde keine Kandidatenvorstellung. Eine solche Veranstaltung hätte nur ab zwei Kandidaten stattgefunden, hieß es im Gemeindewahlausschuss.

Im Gemeindewahlausschuss (von links): Veronika Oberbeck, David Ossola und Ralf Sigmund. | Bild: Löffler, Ramona

Andere Namen könnten doch noch auftauchen

Hohenfels hat rund 2000 Einwohner und derzeit knapp 1700 Wahlberechtigte. Am Wahltag wird es vier Wahlbezirke geben: Liggersdorf und Selgetsweiler sind zusammengefasst, Mindersdorf ist der zweite Wahlbezirk, Kalkofen der dritte und Deutwang der vierte.

Auch wenn nur der Amtsinhaber antritt, braucht dieser mindestens 50 Prozent der abgegebenen Stimmen für die Wiederwahl. Die Einwohner haben neben einem Kreuz für Florian Zindeler auch die Möglichkeit, einen anderen Namen in die freie Zeile auf dem Stimmzettel einzutragen.

Insgesamt drei Wahlen im Oktober

Im Oktober stehen insgesamt drei Wahlen in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach an: Hohenfels am 8. Oktober, Stockach am 15. Oktober und Eigeltingen am 22. Oktober. In Stockach ist der Wechsel gesetzt, da Rainer Stolz zum Jahresende in den Ruhestand geht. In Eigeltingen tritt Amtsinhaber Alois Fritschi für eine dritte Amtszeit an.