Schneller im Internet surfen: In den kommenden zwei Jahren soll in Kalkofen das Glasfaser-, aber auch das Erdgasnetz ausgebaut werden, darum ging es im Gemeinderat. Das Vorhaben könnte Synergien mit anderen infrastrukturellen Maßnahmen wie der Sanierung des bestehenden Kanalsystems sowie der Erneuerung der Wasserleitungen möglich machen. Denn: Eine Untersuchung der Abwasserleitungen hat Handlungsbedarf aufgezeigt. In dem fast viereinhalb Kilometer langen Hauptkanal sind 348 unterschiedlich starke Schäden zutage getreten – und weitere 70 Schäden in Schächten.

Firma hat die Kanäle überprüft

Bürgermeister Florian Zindeler sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, die Eigenkontrollverordnung (EKVO) des Landes Baden-Württemberg schreibe vor, dass Abwasserkanäle in bestimmten Zeitabschnitten auf ihre Dichtigkeit und ihren baulichen Zustand untersucht werden müssten. Diese Inspektion sei durch die Firma Roland Haiß im Sommer erfolgt. Johannes von Morstein, Mitarbeiter des Ingenieurbüros Langenbach, fasste die Ergebnisse zusammen.

Bürgermeister Florian Zindeler: „Wir prüfen dann, ob es Sinn ergibt, Sanierungsmaßnahmen parallel voranzutreiben.“ | Bild: Löffler, Ramona

Versickerung im Boden

Wenn Kanäle Schäden aufwiesen, könne Abwasser nicht vollständig zur Kläranlage geführt werden, sondern versickere im Boden. Es könne auch zu einer Verunreinigung des Trinkwassers kommen, wenn Regenwasser nicht richtig abtransportiert werden könne. Einige Schäden könnten auch zu Einstürzen von Kanalteilen führen. Der Experte erklärte, es seien für Hauptkanal und Schächte typische Schäden. Johannes von Morstein empfahl, die schweren und mittelschweren Schäden, immerhin 17 an den Schächten und 56 am Hauptkanal, aus Gründen des Gewässerschutzes unverzüglich zu sanieren.

Bisher war die Verteilung der Schäden nicht bekannt

Die Schäden lägen sehr verstreut, erklärte der Bürgermeister. Er betonte, Sanierungen geschlossener Kanäle drängten noch nicht. Hierbei erfolgen die Arbeiten in der Regel über vorhandene Zugänge wie Revisionsschächte. Florian Zindeler schlug dem Gemeinderat vor, dem Ingenieurbüro Langenbach einen Auftrag zu erteilen: Es solle mit dem Energieversorger Thüga genau abzustimmen, wo Schäden offen beseitigt werden können, wenn die jeweilige Straße ohnehin gerade aufgerissen sei. „Wir prüfen dann, ob es Sinn ergibt, Sanierungsmaßnahmen parallel voranzutreiben“, sagte der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung. Das Gremium war einstimmig dafür.

Schäden im Kanalsystem Schäden werden in Schadensklassen von 0 bis 4 eingeteilt, wobei 0 einem schweren Schaden entspricht, bei dem unverzüglicher Handlungsbedarf besteht. 1 steht für mittelschwere Schäden, 2 für mittlere Schäden, die kurz- oder mittelfristig behoben werden sollten, 3 und 4 für leichtere und leichte Schäden, die langfristig oder gar nicht beseitigt werden müssen. In Kalkofen wurden neun schwere und 64 mittelschwere Schäden festgestellt, die übrigen verteilten sich auf die anderen Schadensklassen. (wig)

Leitungen bis zu 50 Jahre alt

Der Gemeinderat beschäftigt sich zudem mit dem Zustand der Wasserleitungen in Kalkofen. Laut Zindeler sind Wasserrohrbrüche zwar vermehrt im Altdorf aufgetreten, doch auch im Bereich Josenberg-Kratellen seien die Leitungen bereits bis zu 50 Jahre alt. Es gebe erheblichen Verschleiß. Idee ist, das gesamte Wassernetz im Zusammenhang mit dem Ausbau des Erdgas- und Glasfasernetzes zu erneuern.

Allerdings ergäben sich Kosten von rund 450.000 Euro

Der Bürgermeister bevorzugt, Ausbau und Sanierungen auf zwei Jahre zu verteilen: mit Konzentration auf Josenberg-Kartellen im Jahr 2021 und auf die Bereiche Kahlweg und Altdorf im Jahr darauf. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Ingenieurbüro Langenbach mit der Prüfung möglicher Synergien zu beauftragen und in Absprache mit Gemeinde und Thüga die Ausschreibungen durchzuführen.