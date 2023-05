Der Umbau ist fertig, die Schilder hängen und es gibt inzwischen Personal: Daher eröffnet am Donnerstag, 4. Mai, wieder eine Postfiliale in Hohenfels. Sie befindet sich in der Ortsstraße 2 in Liggersdorf, also in der Nähe des Rathauses. Laut einer Pressemitteilung der Deutschen Post DHL Group hat die Filiale zunächst am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 13.30 bis 15.30 Uhr auf. „Eine werktägliche Öffnung wird zeitnah angestrebt“, so die Post.

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass die Deutsche Post nach mehreren Jahren wieder eine Filiale vor Ort betreiben wird und wir, als Gemeinde, den passenden Raum in unmittelbarer Nähe zum Rathaus bereitstellen können“, wird Bürgermeister Florian Zindeler in der Mitteilung zitiert. „Dies ist für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie für unsere Gewerbetreibenden eine absolute Verbesserung. Unser Engagement und der regelmäßige Austausch haben sich daher gelohnt!“

In diesem Laden in der Ortsstraße 2 in Liggersdorf eröffnet ab 4. Mai eine Postfiliale. | Bild: Florian Zindeler

Das Angebot und die weitere Suche

Die Filiale biete alle wichtigen Post- und Paketleistungen an, jedoch keine Postbank. Zum Angebot gehöre unter anderem der Verkauf von Briefmarken, DHL-Paketmarken, die Annahme von Briefen, Paketen, Dialogpost sowie Express- und Einschreibsendungen. Auch Pakete, die nicht ausgeliefert werden konnten und deren Empfänger benachrichtigt wurden, könnten dort abgeholt werden.

Die Deutsche Post sei nach wie vor bemüht, für diese Filiale wieder einen passenden Partner im Einzelhandel oder in einem anderen Gewerbe zu finden.