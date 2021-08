von pm/lam

Der DRK-Blutspendedienst schlägt Alarm: Wie er in einer Mitteilung schreibt, sei der aktuelle Bedarf an Blutkonserven kaum gedeckt, es seien dringend Spender benötigt. Der Blutspendedienst ruft daher zur Teilnahme am nächsten Spendetermin in Hohenfels auf, der am Donnerstag, 2. September, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Hohenfelshalle stattfindet und bittet Mehrfachspender, einen Erstspender mitzubringen.

Stockach Gedächtnis der Region: So waren die Trends der 1980er Jahre in Stockach Das könnte Sie auch interessieren

Die Corona-Pandemie stelle die Versorgung mit überlebenswichtigen Blutprodukten immer wieder vor Herausforderungen, heißt es in der Mitteilung. In den vergangenen Monaten konnten keine Termine an Universitäten, Schulen oder Firmen durchgeführt werden, weshalb deutlich weniger Erstspender erreicht wurden. Viele Mehrfachspender erreichen jedoch die Altersgrenze, so der Blutspendedienst – sie dürfen nur bis zu ihrem 73. Geburtstag Blut spenden. Zum ersten Mal dürfen neue Spender zwischen ihrem 18. und 65. Geburtstag spenden.

Terminreservierung im Internet

Wer in Hohenfels spenden möchte, kann sich über die Internetseite des Blutspendedienstes unter www.terminreservierung.blutspende.de einen Termin reservieren. Dadurch können gemeinsame Wartezeiten reduziert und der vorgegebene Mindestabstand sichergestellt werden.

Bodman-Ludwigshafen Schwierige Zeiten für die Schifffahrt: Kapitän Vladimir Deinis aus Bodman erzählt von den Problemen Das könnte Sie auch interessieren

Das Deutsche Rote Kreuz bittet jedoch, nur zur Blutspende zu kommen, wenn man sich gesund und fit fühlt. Eine Corona-Impfung ist dagegen kein Hinderungsgrund: Auch wer mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen gegen das Coronavirus immunisiert wurde, kann am Folgetag Blut spenden, so der Blutspendedienst. Wer innerhalb von zehn Tagen vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt ist, wird dagegen gebeten, bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. Das Testergebnis dürfe dabei nicht älter als 24 Stunden sein. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.blutspende.de/corona. Spender erwartet an dem Termin als Dankeschön noch ein kleines Geschenk, heißt es in der Mitteilung des DRK.