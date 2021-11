Das Thema der barrierefreien Bushaltestellen wird in Hohenfels weiterverfolgt: Der Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung die Eigeltinger Firma Civil Around dazu beauftragt, die Planung zu den Haltestellen fortzuschreiben.

Außerdem solle sie den Förderantrag dazu aufstellen und einreichen. Die Barrierefreiheit der Bushaltestellen basiert auf der EU-Behindertenrechtskonvention. Darin ist festgeschrieben, dass der Öffentliche Personennahverkehr bis 1. Januar 2022 barrierefrei sein soll.

Förderantrag wird vorbereitet

Bereits 2019 hatte der Gemeinderat bestimmt, dass die Voraussetzungen für die Beantragung einer Förderung geschaffen werden sollten. Daraufhin habe die Gemeinde festgelegt, welche Bushaltestellen ausgebaut werden sollen. Nun sei die Vorbereitung des Förderantrags nötig. Dieser kann bis Ende 2024 gestellt werden.

Für den Förderantrag muss, laut Gemeindeverwaltung, die bestehende Planung zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung fortgeschrieben und die betreffenden Behörden angehört werden. Hierzu sei auch die Stellungnahme des Kreisbehindertenbeauftragten notwendig.

Hier soll sich etwas tun

Neun Bushaltestellen in den Ortsteilen der Gemeinde sollen umgebaut werden. Jörg Volk von Civil Around stellte in der vergangenen Sitzung die jeweils geplanten Umbaumaßnahmen vor.

Die Bushaltestellen mit der höchsten Priorität seien demnach in Liggersdorf bei der Hohenfelshalle, in Mindersdorf bei der Schule, in Kalkofen an Dorfplatz und an der Stockacher Straße und in Selgetsweiler an der L 194, einseitig.

Mehr Sicherheit für Fußgänger

In Liggersdorf werde eine Verschwenkung der Straße – sie verläuft dann nicht mehr gerade, sondern macht einen Schwenk – zusammen mit einer Querungshilfe zu einer Verringerung des gefahrenen Tempos führen.

In Mindersdorf werde die Haltestelle um etwa fünf Meter in Richtung der Deutwanger Straße verschoben. Für den Bereich Kratellen sprach man in der Sitzung von einer zusätzlichen Bushaltestelle, vielleicht mit einer Querungshilfe, wie beispielsweise einer Dunkelampel. Also eine Ampel, die nur dann grün wird, wenn jemand drückt.

Gesamtkosten erhöhen sich um etwa 75.000 Euro

Wegen der Änderungen und Ergänzungen werden sich die Gesamtkosten erhöhen. Die Schätzungen lagen bisher bei etwa 200.000 Euro. Es wird mit einer Erhöhung um rund 75.000 Euro gerechnet, sodass der Gesamtpreis etwa 280.000 Euro betragen wird. Die Firma Civil Around wird nach Anhörung der Behörden die Kosten konkretisieren.

Gefördert würden etwa 190.000 Euro. Gebaut würde erst, so Bürgermeister Florian Zindeler, wenn eine Förderung vorliege. Als erste Maßnahme zur Besserung der Sicherheit für Fußgänger, wird Liggersdorf neue Schilder bekommen. Dort hatte es kürzlich zum Thema Sicherer Fußverkehr einen Workshop gegeben. Auch sind Fußpiktogramme auf der Fahrbahn, an Stellen, wo die Querung sicher ist, geplant.