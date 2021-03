Die Gemeinde hat ihre Umbauten bei der Trinkwasserversorgug abgeschlossen. Insgesamt kosteten die Maßnahmen 49.000 Euro. Dies erklärte ein Vertreter des beauftragten Ingenieurbüros Reckmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Erneuert: der Luftfilter im Hochbehälter Josenberg. | Bild: Ingenieurbüro Reckmann

Hiervon entfallen rund 5.800 Euro auf die Quellbefahrung und Reinigung der Firma Aquaplus. Der Umbau der Hochbehälter-Lüftungen in Mindersdorf und Josenberg sowie an der Eingangstür zum Hochbehälter Josenberg durch die Firma E&M Wasseranlagenbau beläuft sich auf rund 29.900 Euro.

Kritik an Baunebenkosten

Die Baunebenkosten des Ingenieursbüro Reckmann liegen bei rund 10.000 Euro. Im Gesamtpreis sind die Kosten der Gemeinde, also die Eigenleistungen des Wassermeisters, nicht berücksichtigt.

Gemeinderat Elmar Freudemann (FUW) zeigte sich gegenüber den aufgelisteten Kosten für die Ingenieure kritisch: „Ich finde, Baunebenkosten über 30 Prozent für einen Ingenieur sind schon eine erhebliche Summe“, meinte er.

Sollten sich Nachbargemeinden einen gemeinsamen Ingenieur leisten?

Er regte an, bei anderen Gemeinden eine Meinungsumfrage zu starten, die ähnliche Probleme haben, ob man nicht eventuell einen Ingenieur verpflichten könnte, der für verschiedene Gemeinden tätig ist. Diesen Vorschlag hielt Bürgermeister Florian Zindeler jedoch für schwierig umzusetzen, wie er im Gemeinderat erklärte.

Blick auf das Gebiet Josenberg. | Bild: SK Archiv

Und so lief alles ab: Die Maßnahmen begannen am 24. Juli 2017, als die Wasserschau mit dem Landratsamt Konstanz stattfand. Am 9. Dezember 2017 wurde dem Ingenieurbüro Reckmann der Auftrag erteilt, welches am 24. Januar 2018 seinen Maßnahmenkatalog und am 16. Mai 2018 auszuschreibende Maßnahmen dem Hohenfelser Gemeinderat vorstellte.

Die Befahrung der Haldenquellen fand am 25. und 26. September 2018 durch die Firma Aquaplus statt, die am 8. Mai 2018 den Auftrag erhalten hatte. Am 29. März 2019 wurde die Firma E&M Wasseranlagenbau GmbH beauftragt. Am 26. November 2020 waren alle Arbeiten erledigt.