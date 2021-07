Das Wasser sei an mehreren Stellen reingetropft. Dem Turnhallenboden habe das nichts ausgemacht. Man wolle mit der Sperrung aber auf Nummer sicher gehen. Die nächsten Veranstaltungen, die dort geplant sind, wären in der letzten Juli-Woche die Infoveranstaltung zu den Ergebnissen des Projekts „Wir! Für mehr Lebensqualität in Hohenfels“ sowie die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause.