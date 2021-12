Immerhin gab es bei der Vorstellung des Forstwirtschaftsplans 2022 durch Wilfried Durejka, Kreisforstamt des Landkreises Konstanz, und Joachim Wingbermühle, Revierleiter Forstrevier Stockach, in Hohenfels bei der jüngsten Gemeinderatssitzung etwas Positives zu vermelden: Das geplante Minus wird nämlich nicht eintreten. Die Gemeinde kann mit einem positiven Ergebnis rechnen: nämlich einem Plus von 13.352 Euro als Gesamtsumme für Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt.

Ein Mischwald ist besser gegen den Klimawandel gerüstet. | Bild: Constanze Wyneken

Diese Gesamtsumme setzt sich zusammen aus der Holzernte, welche immerhin 67.853 Euro einbrachte und einem Plus in Jagd und Fischerei in Höhe von 3.150 Euro. Mit einem Minus zu Buche schlugen die Posten Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Erschließung, Gemeinkosten Forstbetrieb und Verwaltungskosten – da gab es also lediglich Ausgaben, keine Einnahmen.

Wilfried Durejka erläuterte die Bemühungen der Forstwirte, wie folgt: „Wir bemühen uns um einen Wald mit vielen Baumarten. Denn wir wollen uns nicht mehr auf eine Baumart verlassen. Wir müssen immer viele Baumarten haben, falls mal eine ausfällt. Denn wenn es weitere Baumarten gibt, dann ist der Wald nicht kaputt.“ Allerdings sei der Hohenfelser Wald momentan schwer geschädigt: Joachim Wingbermühle nannte ihn einen „Katastrophenwald“ – dies hatte die Zwischenprüfung ergeben. An der Entstehung des Schadholzes waren dort in diesem Jahr zu 65 Prozent Insekten schuld. 35 Prozent seien Sturmschäden zuzuordnen.

Hier: Waldblick in Richtung der Hegauberge (von Deutwang aus gesehen). | Bild: Constanze Wyneken

Trotz allem müsse künftig auch ein gewisser Anteil an Nadelbäumen gepflanzt werden, aber man pflanze auch Laubbäume. Die Esche könne man wohl leider nicht mehr pflanzen, denn diese falle als junger Baum zu leicht um. „Wir werden in Zukunft auch Baumarten ausprobieren, die dem Klimawandel besser angepasst sind“, erklärte Durejka. Man gehe weg von der Fichte, hin zu anderen Baumarten.

Es habe da bereits etliche Versuche in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeben. „Wir haben schon eine Vorschlagsliste, aber wir sind noch in der Versuchszeit. Die Bäume sind zum Beispiel die Atlantische Zeder. Diese hat sich sehr gut bewährt in Südfrankreich und sie wäre eine gute Alternative zur Fichte.“ Man müsse auf jeden Fall versuchen, planerisch auf der sicheren Seite zu sein. Auf dem gesamten Weltmarkt sei das Holz schließlich weiterhin knapp. Und Durejka zweifelt daran, dass sich dies bald ändern wird. In jedem Fall brauche der Holzmarkt Nadelholz, Laubholz, Industrieholz, Brennholz und Energieholz.

Ein Mischwald, bestehend aus einem gleichen Anteil von Laub- und Nadelbäumen, ist auch widerstandsfähiger gegen Insekten. | Bild: Constanze Wyneken

Wingbermühle führte aus, dass es sich bei den geplanten Neupflanzungen im Hohenfelser Wald zu 50 Prozent um Laubbäume handeln würde, also Douglasie oder Lärche und zu 50 Prozent um Laubbäume, also Erle oder Eiche. Zum Thema „Katastrophenwald“ erklärte er, dass Flächen, die man 2021 hätte durchforsten sollen, gar nicht mehr existierten. Man habe viele Bäume verloren durch einen hohen Anteil an Einschlag (75 Prozent). Aber man wolle versuchen, die Jungkulturen, die man aktuell habe, künftig auszunutzen.

Den Forstwirtschaftsplan 2022 nahmen die Gemeinderäte einstimmig an.