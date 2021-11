Der Wunsch nach einer neuen Hohenfelshalle brodelt seit etlichen Jahren in der Gemeinde Hohenfels. Um dem Wunsch auch Taten folgen zu lassen, hat der Gemeinderat nun einstimmig beschlossen, ein Pflichtenheft für das Projekt in Auftrag zu geben. Der Architekt und Stadtplaner Thomas Hirthe aus Friedrichshafen soll die Aufgabe für einen Pauschalpreis von 5400 Euro übernehmen.

Sie beinhaltet folgende Leistungen: Die Erstellung eines Muster- und Raumprogramms für die Mehrzweckhalle, die verwaltungsinterne Abstimmung (besonders mit dem Bürgermeister), die Vorbereitung und Durchführung eines Termins mit den Nutzergruppen und die Ergänzung des Raumprogramms mit Definition der Anforderungen. Ferner sind enthalten: Die Einschätzung der Erstellungskosten, die Vorstellung und Abstimmung im Gemeinderat, sowie die Erstellung der Schlussfassung.

Externe Begleitung ist sinnvoll

Thomas Hirthe hatte sich dem Rat im Juli vorgestellt und seine Aufgabenfelder, vor allem jene im Bereich der Stadtplanung, umschrieben. In seinem damaligen Vortrag war klar geworden, dass eine externe Begleitung des Bauvorhabens durch ein Planungsbüro, besonders was das Vergabeverfahren und die Einhaltung von Vorschriften anginge, durchaus sinnvoll wäre.

Er erklärte, dass die Erstellung eines Pflichtenhefts unerlässlich sei, damit man wisse, was zukünftige Nutzer bräuchten und wollten, und auch um sich über den finanziellen Bedarf klar zu werden. Hirthe hatte dann signalisiert, dass er für diese Aufgabe zur Verfügung stehen würde. Ein Angebot, das der Hohenfelser Gemeinderat nun gerne annahm.

Öffentliche Sitzung im Februar

Bürgermeister Florian Zindeler, der in der Ratssitzung Anfang November erklärt hatte, dass die Umsetzung einer neuen Halle bis 2027 oder 2028 realistisch sei, betonte: „Wir brauchen unbedingt ein Pflichtenheft. Das ist sehr wichtig, um zu wissen: wo führt die Fahrt überhaupt hin, was wird im Ort gebraucht und Vieles mehr.“ Er kündigte zudem an, dass im Februar 2022 eine öffentliche Sitzung zum Thema neue Hohenfelshalle stattfinden soll.