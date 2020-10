In der Gemeinde Hohenfels gibt es jetzt einen Defibrillator der Björn-Steiger-Stiftung. Die genaue Bezeichnung des Geräts lautet AED: Automatisierter Externer Defibrillator. Projektkoordinatorin Johanna Ziegler von der Björn-Steiger-Stiftung überreichte diesen vor dem Hohenfelser Rathaus symbolisch an Landrat Zeno Danner und Bürgermeister Florian Zindeler.

„Herzsicher“ ist ein Projekt der Björn Steiger Stiftung, die vor Kurzem an den Landkreis Konstanz mit der Projektidee herantrat. Landrat Danner war für das Projekt schnell „Feuer und Flamme“. So werden ab sofort rund 180 AEDs im Landkreis Konstanz installiert werden – pro 1500 Einwohner ein Gerät. „Mit einer flächendeckenden örtlichen Versorgung von Laien-Defibrillatoren erhöhen wir die Überlebenschance unserer Mitmenschen entscheidend“, sagte Danner.

Einfache Anwendung des Defibrillators

Zindeler fügte hinzu: „Bereits nach dem ersten Gespräch war ich überzeugt davon, dass unsere Gemeinde Hohenfels noch etwas sicherer werden kann.“ Es wurden unverzüglich Grundlagen geschaffen und ein zentraler Standort definiert: am Gemeindezentrum neben dem Briefkasten. Ein zweites Gerät für Hohenfels wird bald folgen.

Johanna Ziegler führte die einfache Verwendung des AED vor: „Nach dem Einschalten ertönen akustische Anweisungen, und die nötigen Handgriffe sind kinderleicht. Je mehr Menschen diese Geräte kennen, desto mehr Menschen können vor dem Herztod gerettet werden“, sagte sie. Mit 100.000 Toten im Jahr ist der Herzinfarkt die führende Todesursache in Deutschland. Da dieser unerwartet eintritt, sind sofortige Reanimationsmaßnahmen lebensrettend, scheitern aber oft an der Unkenntnis von Erste-Hilfe-Maßnahmen oder der nachvollziehbaren Hemmung, einen Defibrillator zu verwenden, so denn einer in erreichbarer Nähe ist.

Projekt ist auf Spenden angewiesen

Das Projekt „Herzsicher“ gelinge, so Johanna Ziegler, wenn eine Zusammenarbeit mit Menschen vor Ort erfolge: Denn für den weiteren Projektverlauf sei die Björn Steiger Stiftung auf Spenden angewiesen.