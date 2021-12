Des Weiteren wird es eine Priorisierung der aktuellen Bebauungspläne geben. Die Gemeinde Hohenfels befindet sich im Zuge der aktuellen Beteiligung der Öffentlichkeit hinsichtlich Guggenbühl und anderen Beteiligungen anderer, laufender Verfahren im intensiven Austausch mit den Trägern öffentlicher Belange. So müssen mehrere Planungs- und Erschließungsabschnitte in den unterschiedlichen Verfahren geschehen. Darum, so informierte Bürgermeister Florian Zindeler, sei es unerlässlich, eine Priorisierung der laufenden Bebauungsplanverfahren vorzunehmen.

Priorisiert werden zunächst die Bebauungsplanverfahren Dietersberg inklusive Tiefer Weg II in Mindersdorf und Bruckäcker in Selgetsweiler. Das Bebauungsplanverfahren Guggenbühl soll dann wieder aufgegriffen werden, wenn für knapp die Hälfte der Bauplätze aus den oben genannten beiden anderen Verfahren die Baugenehmigungen vorliegen.