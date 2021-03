von pm/sk

Der Hohenfelser Verein „Freunde für Sartawi“ hat mit einem Projekt die Gemeinde Cojari unterstützt, die auf 3800 Meter Höhe auf dem bolivischen Altiplano, der Hochebene in den Anden, lebt. Wie der Verein mitteilt, wurde ein Bewässerungsprojekt finanziert, das von der Partnerorganisation „Fundación Sartawi Sayariy“ aus der bolivischen Stadt La Paz verwirklicht wurde.

Das Wasser hilft in Cojari den Campesinos, also Kleinbauern, die bei Kälte und Trockenheit versuchen, mit Landwirtschaft und Viehzucht zu überleben. Laut dem Verein wurde im Rahmen des Hilfsprojekts Wasser von den Quellen der Steilhänge der berge in Betonrinnen gesammelt und zu zwei großen Behältern geleitet. Über eine Wasserleitung, die 3500 Meter weit in einem Graben verlegt wurde, und über Verteilkammern wurde das Wasser auf die Felder der 30 Familien in Cojari geleitet. Dort verteilen Sprinkleranlagen die Pflanzen. So werde den Campesinos ein effizienter Anbau ermöglicht.

Stockach Auf der Baustelle beim Stockacher Krankenhaus sind erste Fortschritte zu erkennen Das könnte Sie auch interessieren

Der landwirtschaftliche Ertrag soll nun so hoch sein, dass nicht nur die Familien genug zu essen haben, sondern dass sogar Überschüsse auf dem Markt verkauft werden können. So könne auch der Schulbesuch der Kinder aus Cojari finanziert werden.

Bild: FUNDACIÓN SARTAWI SAYARIY

An der Realisierung des Projekts waren laut dem Hohenfelser Verein die Campesinos selbst beteiligt. Sie seien von Ingenieuren der Fundación Sartawi Sayariy technisch angeleitet worden. Die Familien hätten selbst die Sammelgräben an den Berghängen und die Gräben für die Wasserleitung ausgehoben und sich auch in der Pflege der Anlage und in ökologischer Landwirtschaft schulen lassen. In den kommenden fünf Jahren sollen sie regelmäßig von Fachkräften der Fundación betreut werden.

Hohenfels Verein aus Hohenfels zeigt Herz für Boliviens Bauern Das könnte Sie auch interessieren

Die Dankbarkeit der 30 Familien aus Cojari für die Unterstützung sei groß, schreibt der Verein „Freunde für Sartawi“. Den Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, seien von Spendern aus Deutschland und Fachleuten aus Bolivien Wege aus der Armut aufgezeigt worden.