Einer Bienenkönigin gleich weiß eine Schulleiterin das Chaos in ihrem Bienenstock, also ihrer Schule zu bewahren. Sie gibt eine klare Richtung vor und ihr ist stets das Wohl der ihr Anvertrauten wichtig, seien es Bienen, Schüler oder auch Mitarbeiter.

Eine Amtseinführung voll derartiger Metaphern konnten die Anwesenden in der vollen Aula der Liggersdorfer Korbinian-Brodmann-Schule erleben. Mit einer sehr bildhaften Rede begrüßte Christian Keller vom staatlichen Schulamt die neue Schulleiterin Alexandra Maier-Lipp in ihrem neuen Amt.

Sie hat bereits viele Kinder beim Start in die Schullaufbahn begleitet

Rückblickend auf deren vorherige Leitung der Homburg-Schule in Neuhausen ob Eck lobte Keller besonders Maier-Lipps Fähigkeit, Andere zu motivieren, zu koordinieren und für ein gutes Miteinander zu sorgen.

Sie habe, wie er hervorhob, während ihrer 24 Jahre Dienst an der Homburg-Schule, mit Freude und Begeisterung schon vielen Generationen von Schülern einen wundervollen Start in die Schullaufbahn ermöglicht. Ebenso habe sie auch etliche Kollegen bei ihrem Start ins Lehrerleben begleitet. Christian Keller ist Hobbyimker. Und so war es nicht verwunderlich, dass es als Antrittsgeschenk ein Glas selbstgemachten Honig gab.

Es warten Herausforderungen auf die neue Leiterin

Mit vielen Metaphern ging es dann weiter, als Alexandra Maier-Lipp, deren Kernfächer Musik und Religion sind, sich beispielsweise als Bärin bezeichnete, die für sich den richtigen Weg und eine neue Wirkungsstätte gefunden habe.

Andrea Maier-Nöth vom Elternbeirat sowie Ingo Freiheit vom Schulförderverein hoben besonders den Charakter und die Persönlichkeit von Alexandra Maier-Lipp hervor. Das neue Lehrerkollegium überreichte der neuen Leiterin ein Notfallpaket.

Schuldekanin Barbara Dreesen begrüßte die neue Leiterin ebenfalls und Bürgermeister Florian Zindeler dankte abschließend Silke Mühlbauer, die die Schule acht Monate lang kommissarisch geleitet hatte.

Er brachte wiederum ein neues Bild der Schulleiterin als Kapitänin, die die Schule als Schiff in eine neue Zukunft steuere. Denn es stünden, wie erst am Vorabend in der Einwohnerversammlung bekannt gegeben worden war, bis zum Jahr 2040 große Veränderungen in der Schule bevor.